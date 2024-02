Na suđenju Veljku Belivuku objelodanjeno je kuda se kretao vlasnik kuće u Ritopeku.

Izvor: TV Pnik/Printscreen/Kurir/Zorana Jevitić

Suđenje Veljku Belivuku, Marku Miljkoviću i ostalim optuženima za sedam ubistava, otmice, silovanje na stadionu, trgovinu drogom i oružjem nastavilo se pred Specijalnim sudom u Beogradu. Optuženi su uvedeni u boks najveće sudnice u zgradi u Ustaničkoj ulici i sudsko vijeće je počelo sa njihovom prozivkom kako bi se utvrdilo da li su svi pristupili.

Prikazane putanje kretanja optuženog vlasnika kuće u Ritopeku

U sudnici su potom kao dokaz izvedene putanje kretanja optuženog Vlada Draganića, vlasnika kuće u Ritopeku u kojoj su prema optužnici izvršena ubistva. Kako se navodi u izvještaju, on je 4. januara 2021. krenuo iz Ulice Živka Davidovića, u kojoj je kao i Belivuk imao stan oko 11 sati, potom otišao do kafića koji je držao a onda se u 12.24 odvezao do kuće u Ritopeku i u njoj ostao do 21.48.

U izvještaju za naredni dan, navedeno je da je Draganić imao gotovo identičnu putanju kretanja, osim što se u kući u Ritopeku zadržao od 16.59 do 17.36 sati. Tužilac Saša Ivanić objasnio je da su dokazi koji su izvedeni prikupljeni tajnom pratnjom i snimanjem Draganića.

"Tajno praćenje i snimanje je pokazano da je on korisnik "opel astre", zatim da odlazi u Livadice, a u kolima su nađeni biološki tragovi pokojnog Milana Ljepoje", pojasnio je tužilac izvedene dokaze. Milan Ljepoja, prema navodima optužnice, namamljen je a potom ubijen u kući u Ritopeku 9. decembra 2020.

Tužilac Ivanić o odluci vijeća da izuzme iz dokaza djelove razgovora Andrića

Pred početak nastavka izvođenja pisanih dokaza i tajno snimljenih telefonskih razgovora, za riječ se javio tužilac Saša Ivanić, koji je ponovo pozvao sudsko vijeće da preispita svoju odluku da se izdvoje iz dokaza djelovi razgovora optuženog Marka Andrića iz Niša. Vijeće je, podsjetimo, izuzelo djelove njegovih razgovora jer su snimljeni u stanu, što po zakonu ne može da se koristi.

"Pozivamo vijeće da preispita odluku, jer ne znamo na osnovu čega je utvrđeno da su ti razgovori sa Marijom Stoiljković Makom nastali baš u stanu", naveo je tužilac i dodao da, ukoliko vijeće i dalje smatra da je riječ o stanu, tužilaštvo želi da ukaže da je neprijavljeno boravio u tom stanu.

"Notorna je činjenica da je neprijavljeno boravio u Ulici cara Dušana u Nišu, i da taj stan koristi za vršenje krivičnih djela a ne stanovanje. Iz izvještaja policije proizilazi da je u njemu pronađen pištolj, municija, vaga za precizno mjerenje sa tragovima droge. Iz ovoga proizilazi da ga koristi za dogovaranje i vršenje krivičnih djela. Stan u kome je prijavljen, nije koristio za tu svrhu", rekao je tužilac Ivanić.

Za riječ se potom javio advokat Dejan Lazarević, koji brani Belivuka, Miljkovića i još nekoliko optuženih. "Vi ste donijeli odluku u formi rješenja, čuli smo i juče tužioca koji traži da promijenite tu odluku, ne znam da li je to vježbanje za žalbu ili uticaj da promijenite odluku. S druge strane, ukoliko sudsko vijeće promjeni odluku, stvorićemo praksu u ovom predmetu da i mi ubjeđujemo sudsko vijeće da svaku odluku koju donesete a ne ide nama u korist, da se javljamo da vas ubjeđujemo da je promijenite", obratio se sudskom vijeću advokat Lazarević.

Optuženi Marko Andrić potom se javio za riječ. Andrić: Taj stan je bio centar mojih životnih aktivnosti. Tu sam živio četiri godine, vodio se na moju vjerenicu, jer je njen, internet se vodio na mene, sve račune sam plaćao. Mogu za svaki klip da vam kažem, čuje se pas, kućna dostava, razgovori mene i moje tadašnje vjerenice, čuje se kućna atmosfera. Čuje se kako se vjerenica i ja dogovaramo da ćemo da legnemo, da gledamo seriju, pa se čuje kako gledamo seriju za serijom, ako baš treba da ulazim u detalje. Tu sam živio, nisam vršio krivična djela, da je neko otišao u stan u kom sam prijavljen, mogao je da nađe samo moju babu. Moj sin iz prvog braka je dolazio u taj stan, moja bivša žena.