Počelo je suđenje novosadskom političaru kog je djevojka optužila za silovanje.

Izvor: Facebook/printscreen/UDS

Pred Višim sudom u Novom Sadu danas je održano pripremno ročište u krivičnom postupku protiv političara Srđana Egića (43) optuženog da je 8. marta prošle godine silovao tada 21-godišnju N. Š. Prema nezvaničnim saznanjima do kojih je došla Nova, Egić je negirao izvršenje krivičnog djela silovanje.

Branilac Srđana Egića, prema pisanju Nove, zatražio je da se novosadskom političaru ukine pritvor, o čemu će sudija naknadno odlučiti. "Pripremno ročište održano je pred predsjednikom vijeća, bez prisustva javnosti, u skladu sa Zakonom o krivičnom postupku. Glavni pretres zakazan je za 23. april, kada će biti i odlučeno da li će glavni pretres biti javan", potvrdila je za "Blic" portparolka Višeg suda u Novom Sadu Jelena Ostojin.

Žrtva otvorila dušu

Kako je "Blic" već izvještavao, N. Š. koja je prijavila i tvrdi da je Egić navodno silovao ispričala je nakon incidenta u policiji da se sa njim upoznala preko Fejsbuka. Djevojka je rekla da joj je Egić odgovorio na jednu objavu u kojoj traži stan, te joj napisao da mu se javi u inboks. Ona tvrdi da Egića i njegovu porodicu nije poznavala, već je tek naknadno iz medija saznala ko je on.

Evo ko je Srđan Egić

Podsjetimo, Egić je diplomirani politikolog za međunarodne odnose, magistar i doktor ekonomskih nauka, a kako "Blic" saznaje nedavno se razveo od žene s kojom ima dvije ćerke. Živi od izdavanja stanova preko platforme Er-bi-en-bi, konsultantskih usluga i kao direktor marketinga jedne strane kompanije koja se bavi proizvodnjom jahti.

Od 2008. do 2013. godine bio je direktor Slobodne carinske zone Novi Sad AD kada ga je smijenila vladajuća Srpska napredna stranka. Od 2009. do 2012. godine bio je volonterski savjetnik tadašnjeg gradonačelnika Novog Sada Igora Pavličića (DS) a od 2014. do 2016. godine bio je direktor Dečijeg sela u Sremskoj Kamenici.