Dr Ljiljana Šulović Milojević je bila specijalista otorinolaringologije. Na čelu "Kola srpskih sestara" je bila od 1993. do 2004. Svi koji su je poznavali opisivali su je kao velikog humanistu, ženu koja je pomagala svima. Iako se u početku pričalo da je ubijena, jer je navodno kod sebe čuvala novac te humanitarne organizacije te da je ubica znao za to, ispostavilo se da to nije istina pošto su donacije uplaćivane preko računa. Prema sumnjama policije, ubio je neko kome je ona pomagala, davala hranu i odjeću i to duže vreme. Beskućnik ili migrant...