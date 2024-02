Ispovijest oca kog je sin izbo nožem 41 put u selu kod Paraćina.

Izvor: društvene mreže

M. P. (58) iz sela Trešnjevica kod Paraćina sin Marko (24) je nožem izbo 41 put po tijelu. Marko je sa sestrom Milicom (28) prvo brutalno mučio, pa zaklao maćehu M. M. (50).

Marko je osuđen na 20 godina zatvora, njegova sestra Milica na 10, na šta je Više javno tužilaštvo u Jagodini uložilo žalbu. O kobnoj noći koja se dogodila prije godinu dana, o tome kako ga je sin ubadao i mazao se njegovom krvlju, kao i o tome šta misli o visini njihove kazne, M. P. je ispričao u potresnoj ispovijesti.

"Treba da se izrobija 20 godina, jedan dan je mnogo, a kamoli 20 godina. On će da se pita kada odrobija šta je uradio. Ja sam sudu prepustio da oni odluče. Negdje sam pogriješio... Milica ga je vukla sa jednim Rumunom, navukli su se na drogu i na alkohol.

Ona je skrenula kada je moja majka umrla, mjesec dana su je držali po bolnicama, pije tablete, pa neće da ih pije, pa popije pivo, pa završi u bolnici. Ja sam se njih odrekao. Imaju napismeno da ne smeju da mi traže pakete, Milici sam jedino poslao jedan paket da ima nešto kao žensko. Mojoj drugoj ćerki sam rekao da Marku kaže da on nema oca više, jer me udarao šipkom u glavu od dva metra, da ga nijesam zaustavio, preklao bi me", kaže on kroz suze.

Prisjetio se i kobnog dana kada mu je ubijena supruga. "Šta su njoj uradili ne znam, ja sam popio dva bensedina, sin me je uzjahao me i ubadao me nožem. Ništa nije pričao. Uhvatio sam nož i borio sam se s njim. Bacio me kod vrata, pa je spustio nož na zamrzivač, liznuo moju krv i mazao se njom. Čuvaš djecu, ne znam zašto ih čuvaš. Čuvala je Marka od kada je imao devet godina. Prala mu je sve na ruke, nije imala veš mašinu. Nije to zaslužila kao žena. Marko je imao 3,3 promila alkohola, plus su mu našli spid, ekstazi i još jednu drogu kada je sve to uradio".

Podsjetimo, Marko je sa sestrom Milicom prije godinu dana brutalno mučio M. M. koja ih je odgajila. Njih dvoje su preskočili ogradu njene kuće i u prizemnom dijelu doma počinili zločin. Marko je prvo udarao maćehu, potom je ubadao nožem po tabanima, pa je tjerao sestru da je previje, a on je pio kafu i gledao nesrećnu ženu kako se muči.

Potom joj je polomio rebra, nos, vilicu, a poslije zlostavljanja koje je trajalo više od pola sata, zaklao je nožem na kauču. Nakon što su presudili maćehi, otišli su u kuću kod oca. Milica ga je navodno držala dok ga je Marko zaskočio na spavanju. Ubo ga je 41 put u tijelo, udario šipkom u glavu, a potom je mazao svoje lice njegovom krvlju.

Sav krvav je išao kroz selo, takav je ušao u autobus, a ujutru se sam prijavio policiji. Utvrđeno je da za vrijeme zločina bio pod dejstvom opijata. Na saslušanju Marko je sve priznao, dok je Milica bila pogubljena i imala je psihičke napade.

(Telegraf/MONDO/I.V.)