Otac osumnjičenog mladića za ubistvo S.K. u Doboju oglasio se zbog zločina koji je digao na noge cijeli region.

Izvor: Privatna arhiva/Facebook/screenshot/ATV Banjaluka

Cijela Bosna i Hercegovina i dalje je u šoku zbog ubistva muškarca S.K. (46) u Doboju, osumnjičeni za svirep zločin su supruga žrtve A.K. (32) i njen ljubavnik D.L. (19). Otac mladića koji je osumnjičen za ubistvo oglasio se za "Telegraf" i govorio je o zločinu koji je uznemirio cijeli region.

"Ja sam u šoku! Ne znam šta se dogodilo, kako se dogodilo, ništa mi nije jasno", započeo je ispovijest vidno potreseni otac koji je zamolio medije da ne snimaju kuću i njega.

Kaže da mu sin nije bio kod kuće kada je došla policija. Zvao ga je i nije ni slutio o čemu se radi.

"To veče kad nam je došla policija na kuću nije bio tu. Rekli su mi da ga traže, ali ne i zašto. Pozvao sam ga i rekao sam mu da ga policija traži i da se odmah javi da vidi šta je. Ne smijem iz kuće da izađem i da siđem do Doboja… Htio sam da idem da izjavim saučešće, ali mi nije dobro. On mi je najmlađe dijete. Imam još tri ćerke. Mali je radio u Sloveniji, radio je u Njemačkoj, imao je odlične pare. Došao je prije nekih deset dana iz Njemačke, radio je kao varilac i monter, imao je satnicu 100 eura... Ovo nije nikako moglo biti zbog para. Ta ga je sigurno smotala", kaže otac i navodi da teorija da je S.K. ubijen iz koristoljublja "ne pije vodu".

Više puta je ponovio da je njegov sin dobro dijete i da je uvijek bio vrijedan i radan. Sve vrijeme je bio na ivici suza dok je razgovarao sa novinarima.

"Kako da odem da im izjavim saučešće? Kako? Više ne smijem ni u selo da idem, a kamoli u Doboj... Dođe mi da sve prodam i odem bilo gdje", zaključio je otac osumnjičenog mladića.

Da podsjetimo, S.K. je izboden nasmrt u šumi blizu izletišta Preslica, a njegovo tijelo pronađeno je vezano za drvo. Oči i usta bili su mu oblijepljeni trakom, a u kući je pronađen trag krvi zbog čega je istraga i pokrenuta. S.K. je napadnut dok je spavao, udaren je tvrdim predmetom nakon čega je pao u nesvijest. Potom su ga vezali, stavili u automobil i odvezli u šumu.