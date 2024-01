Djevojčica (13) koju je otac godinama silovao, majka je napustila prije tri godine.

Izvor: Facebook/PrintScreen

Javnost je uznemirena zbog slučaja silovanja u Novom Pazaru zbog čega je uhapšen muškarac N.D. (45) koji je godinama silovao svoju ćerku (13). Kako saznaje "Informer", djevojčica ima brata, a majka ih je napustila prije tri godine zbog čega se o njima brine tetka.

Nakon hapšenja, Centar za socijalni rad iz Novog Pazara radi na tome da budu djeca izmiještena iz porodice. N.D. je uhapšen u zajedničkoj akciji beogradske kriminalističke policije i novopazarske policije nakon što je utvrđeno da je putem društvenih mreža slao fotografije na kojima ima intimne odnose sa ćerkom koja ima svega 13 godina.

Istragom je utvrđeno da je on svoju ćerku primoravao šest ili sedam godina na intimne odnose, sve to je snimao i dijelio na društvenim mrežama. Čak je i prodavao za samo 10 dolara.

Nakon hapšenja, komšije su tvrdile da je on dobar čovjek i da nema šanse da je N.D. to radio. U međuvremenu je otkriveno da je on već u prošlosti bio osuđivan za proganjanje, odnosno namamljivanje maloljetnica.