Izvor: Facebook/PrintScreen

Nevena Vrtulek, novosadska novinarka, pre sedam godina doživela je najveću moguću tragediju - ostala je bez deteta zbog posledica vršnjačkog nasilja. Od tada, posvećena je svojoj misiji, a to je borba za decu koja se nalaze u istoj situaciji u kojoj je bio i njen sin.

Nevena je inicijatorka zakona "Saša alert", zakona koji pomaže roditeljima da kod dece prepoznaju znake upotrebe novih droga, piše mojnovisad.com. Ovaj zakon nalaže da čim se pojavi neka nova droga na našem tržištu, informacije o njoj moraju da se objave u svim medijima, sa svim svojim karakteristikama, kako bi roditelji mogli na vreme da prepoznaju i reaguju ukoliko sumnjaju da je droga došla i do njihovog deteta.

"Htela sam da pomognem drugim roditeljima na osnovu svog iskustva, da bar saznaju šta se njihovoj deci dešava. Ovde je u pitanju bila nova sintetička droga, za koju policija navodno tad nije čula. Sve te sintetičke droge su gore od onih koje mi poznajemo, jer se prave u kućnim laboratorijama i ne zna se šta se u njih stavlja. S obzirom na to koliko je informacija važna, dogovorila sam se sa profesorkom Draganom Ćorić da nešto uradimo. Tako smo i došle do "Saša alerta", zakona o transparentnosti novih droga, koji je i usvojen. Sada, čim se pojavi neka nova droga na našem tržištu, mora da se objavi u svim medijima. Naravno, sa svim karakteristikama, kako bi roditelji mogli da prepoznaju i reaguju", rekla je Nevena Vrtulek za sajt mojnovisad.com.

Nevenin sin Aleksandar imao je 14 godina kada je, na njene oči, sebi oduzeo život zbog vršnjačkog nasilja kome je bio izložen. Aleksandar je, govorila je Nevena za "Žena.rs", bio vedro, radoznalo dete, uvek nasmejan, pozitivan, spreman da pomogne, omiljen u društvu, dobar đak. Sa svojom majkom, koja ga je odgajala sama, imao je odnos pun poverenja i ljubavi. "Išao je na časove glume, svirao je violinu, bavio se sportom, imao je moju podršku u svemu što ga je okupiralo. Bio je dete kakvo se samo poželeti može, mnogo smo razgovarali, kao pravi prijatelji, zajedno smo rešavali sve probleme", kaže nesrećna majka.

"U osmom razredu počeo je pakao"

A onda, u osmom razredu, na početku školske godine, desio se incident u školi. "Dvojica učenika pretukla su dečaka iz Sašinog razreda, jedan ga je držao, drugi ga je udarao glavom u lice. Moj sin nije tome prisustvovao jer je u to vreme bio na razgovoru kod pedagoga i nije mi jasno zašto ga je otac tog deteta pozvao za svedoka u policiji, kada je tuči svedočilo nekoliko desetina drugih đaka. Možda zato što su ta deca imala očeve koji to ne bi dozvolili, ovako, mislio je da će se Sašom lakše manipulisati jer ima samo mamu. Otišli smo zajedno u policiju, gde je moj sin dao izjavu da nije ništa video jer je bio kod pedagoga (koji je to mogao potvrditi, ali nije) i mislila sam da je to završena stvar. Ali, grdno sam se prevarila...

Aleksandar je ostao svedok u postupku, policija je jednostavno ignorisala njegovu izjavu koja se lako mogla dokazati. "Dvojica dečaka-nasilnika, koji su, kako sam kasnije saznala, bili deo veće kriminalne grupe u kvartu, zajedno sa svojim pajtašima, počeli su da maltretiraju mog sina. Zbog ranije počinjenih dela pretilo im je zatvaranje u popravni dom i odlučili su da na svoj način 'srede' glavnog svedoka. Krenula je hajka kojoj su se, iz straha da i njih ne zadesi ista sudbina, pridružila i druga deca, među njima i mnogi koje je Saša smatrao drugarima. Pretili su preko Fejsbuka da će mu njih petnaestorica 'doći na gajbu', vređali ga i omalovažavali, udarali mu macole od kojh ga je danima bolela glava.

"S vremena na vreme njegovi mučitelji bi malo popustili, zvali bi ga da s njima sedi ispred škole. Skupili bi novac pa bi jedan od njih otišao po bocu od dva litra koka-kole, koju Saša, uzgred, nikada nije pio. Ispostavilo se da je to takođe bilo zlostavljanje, ali mnogo perfidnije i s težim posledicama... A on, činio je sve da ih odbrovolji, da im pokaže da je isti kao oni, čak su mu objave na Fejsu postale pune gramatičkih grešaka da ne bi ispadao 'štreber'. Međutim, nasilje se nastavljalo i Aleksandar se iz dana u dan sve više povlačio u sebe. U jednom trenutku počeo je da odbija da ide u školu, više nije odlazio na glumu i treninge, niti na časove u muzičkoj školi, nije čak ni šetao psa kojeg je obožavao. Odbio je da ide na ekskurziju i tih nedelju dana s radošću je odlazio u školu znajući da se neće susretati sa svojim mučiteljima.

"Uporno sam ga ispitivala šta se dešava, ali nije hteo da mi kaže, govorio je da je sve u redu, da može sam da se izbori s problemima i da se roditeljima i nastavnicima tužakaju samo jadnici. Instalirao je šifre na telefon, tablet i računar, nisam mogla da dođem ni do kakvih informacija. Na zid ćutanja naišla sam i kada sam se raspitivala kod njegovih drugova iz razreda, a na sve moje molbe da istraže šta se dešava, školski pedagog i razredni starešina ostali su nemi. To je pubertet, govorili su, i ništa nisu preduzeli iako je dete imalo veliki broj izostanaka, koje sam, doduše, pravdala strepeći da će mu zabraniti da polaže malu maturu. Otišla sam u policiju da prijavim nasilje, ali rekli su mi da ne mogu da pomognu jer ne znam pojedinačna imena već samo naziv huliganske grupe koja ga je malteretirala, čiji su im članovi, uzgred, bili dobro poznati.

Agresija, a onda povlačenje u sebe

U drugom polugodištu Saša je išao redovno u školu, ali njegovo ponašanje bivalo je sve čudnije, postao je agresivan i sasvim se povukao u sebe." Naša nekada sadržajna komunikacija svela se na moja zabrinuta pitanja i njegove šture, besne odgovore. Nekoliko puta bili smo na ivici fizičkog sukoba, molila sam ga da mi kaže šta mu smeta kod mene, da razgovaramo kao ranije, obećavala da ću se promeniti ako ga nešto povređuje. Rekao je: 'Mama, ti si super, stvarno ne znam šta mi je'. Zakazala sam razgovor kod dečjeg psihologa, koji mi je posle nekoliko zajedničkih seansi i dva-tri razgovora nasamo, sa Sašom i sa mnom, saopštio da moj sin ne želi da priča s njim i da je sve što se dešava posledica pubertetskih 'bubica'. Videla sam da od tog “stručnjaka” nema koristi, pogotovo kada je detetu otkrio (što pravi profesionalac nikada ne čini!) detalje razgovora koje smo vodili u četiri oka, što je moj sin okarakterisao kao veliku izdaju. Nazovi-psiholog zamolio me je da mu dam još malo vremena i popustila sam, dan-danas se kajem zbog toga.

Kap koja je prelila čašu

Desetak dana pre 14. rođendana Saša je dobio poziv iz suda da svedoči kao da je odrasla osoba, mada zakon propisuje da deca tog uzrasta izjave daju u takozvanoj screen sobi u Centru za socijalni rad, u prisustvu roditelja, psihologa, javnog tužioca i advokata, a sve se snima i prilaže sudu u dokaznom postupku. "To tada nisam znala, pa nije na meni da poznajem zakone, sudija i tužilac morali bi da vode računa o tome da se poštuje procedura. A nisu... Bio je to dodatni stres za sve nas, a naročito za Sašu", kaže Nevena.

"U sekundi otvorio vrata, istrčao na terasu i pojurio u bezdan"

Dve nedelje pre nesreće, Aleksandar je majci poverio da je rešio sve nesuglasice sa “ekipom”, bio je miran i vedar, skoro kao ranije. "Popodne uoči tragedije otišao je s društvom u kladionicu, odakle se vratio sav zadihan, kasnije sam od jednog njegovog druga saznala da se trkao s autobusom. Njegovo ponašanje te večeri bilo je, blago rečeno, čudno. Nikako nije mogao da se smiri, neprestano je šetao po stanu, na momente je izgledalo kao da uvežbava neku ulogu, odbijao je svaku vrstu komunikacije, bio je agresivan kao nikada do tada. Proveli smo besanu noć i pred jutro se malo smirio, ali odbio je da odemo kod novog psihologa kojeg sam pronašla u međuvremenu. Otišla sam sama i zakazala novu seansu, a kada sam se vratila, bio je u svojoj sobi. Mislila sam da spava i nisam htela da ga uznemiravam, počela sam da spremam ručak, a onda, iznenada, vrata njegove sobe naglo su se otvorila i Saša je istrčao na terasu.U sekundi je prekoračio ogradu i poleteo u bezdan, pojurila sam za njim, ali sve je bilo kasno. Tada se završio i moj život, ali odlučila sam da se borim, u njegovo ime, da se tako nešto više ne dešava.

Zlostavljači mu krišom sipali "heroin za siromašne"

Policija je posle svega proveravala da li u Sašinom slučaju ima elemenata krivičnog dela. "Pokušavajući da dokučim šta se to događalo s mojim detetom, došla sam do informacije da su mu njegovi zlostavljači krišom sipali u koka-kolu mefedron, drogu poznatu kao 'luda mačka' i 'heroin za siromašne', koja uzrokuje upravo takvo ponašanje, kakvo je Saša povremeno ispoljavao nekoliko meseci pre svog tragičnog kraja.