Ono što mnogi ne znaju je da je Ceca bila u "Interkontinentalu" kad je ubijen Arkan.

Izvor: YouTube/ Prostorni Aktivista /printscreen

Željko Ražnatović Arkan ubijen je na današnji dan, 15. januara 2000. godine, u prestoničkom hotelu "Interkontinental". Danas se navršava 24 godine od njegove smrti. Porodica je Arkanu bila veoma važna, a svi dobro znaju da je bio u braku sa pjevačicom Svetlanom Cecom Ražnatović. O njihovoj ljubavnoj priči se dosta toga zna, ali s druge strane, neke tajne tek nedavno su isplivale u javnost. Mnoge su, sigurno, i dalje zakopane.

Kako su se upoznali Ceca i Arkan

Svetlana je jednom prilikom ispričala da je prvi put vidjela Željkovu sliku u jednom magazinu, te da je tada već poželjela da se uda za njega jer je bila sigurna da je "ugledala čovjeka svog života". Želja da ga upozna uskoro joj se i ispunila. "Upoznao nas je Oliver Mandić na jednom događaju. Pošto je tada kružila izmišljena priča da me je Arkan ošišao, Željko mi je rekao: "Jesi li ti ta zvijezda koju ja redovno šišam?" Bila sam istraumirana, uplašena. Ušeprtljala sam se! Nastavili smo da se viđamo, a ja sam ga prva poljubila! U Željka se nisam zaljubila zbog njegove moći, već u njega kao čoveka, u njegove ljudske kvalitete, karakterne osobine, fizički izgled... Mene interesuje neko ko će uspjeti emotivno da me pokrene i da me usreći, a ne koliko je moćan i koliki mu je bankovni račun", izjavila je pjevačica jednom prilikom.

Svadba vijeka i gubitak koji su skrivali

O svadbi Cece i Arkana već se zna mnogo detalja, pa čak i to da je ovaj događaj pratio BBC i CNN. Međutim, tek nedavno je pjevačica, ispričala sa kakvim se gubitkom suočila neposredno pred najljepši dan u svom životu.

"Izgubila sam bebu u trećem mjesecu trudnoće. Željko i ja smo čekali bebu prije nego što smo se vjenčali. Svadbu smo zakazali u februaru, a ja sam prije toga ostala u drugom stanju. U međuvremenu sam, nažalost, izgubila bebu. Dogovorili smo se da ne pomijeramo datum svadbe, pa smo sudbonosno 'da' izgovorili kada smo i planirali, 19. februara 1995. godine", rekla je Ceca, prvi put govoreći na ovu temu.

Izvor: MNPress

Iako joj je otac prijetio da će je se odreći ukoliko se uda za Arkana, znala je da će ga njeni roditelji zavoljeti kada ga budu upoznali. Njihova svadba održana je 19. februara 1995. Kolona od 60 džipova se, posle molitve za srećan put u vili u Ljutice Bogdana, uputila u Žitorađu, odakle je Ceca rodom. Željko je nosio crnogorsku narodnu nošnju u tom trenutku, a Ceca srpsku. Mladoženja je od pjevačicine sestre Lidije "kupio mladu", a ona je tada dobila nekoliko hiljada maraka, zlatne satove te, kako se navodilo, prsten sa Arkanove ruke i dijamante.

Nakon što su ispoštovani svi običaji, Ceca je obukla vjenčanicu, a potom su se uputili u Beograd. Crkveno vjenčanje obavljeno je u crkvi Svetog Arhangela Gavrila. Pjevačica je nosila bijelu vjenčanicu sa dugačkim šlepom, a Arkan uniformu srpskog oficira sa velikim krstom oko vrata.

Vantelesna oplodnja

Ono što Ceca nikada nije skrivala jeste da se podvrgla vantjelesnoj oplodnji. Pjevačica je bila svesna da je imala problema da zatrudni, a suprug ju je u svemu podržao. "Oboje smo željeli djecu. Imala sam samo 22 godine kad sam otkrila da imam problem da zatrudnim, pa sam otišla u bolnicu "Narodni front" na vantjelesnu oplodnju. Moj pokojni suprug me je podržao i učestvovao sa mnom u kompletnom programu, iako je bilo evidentno da on nije imao problem, budući da je već imao sedmoro djece", ispričala je ona. U decembru 1996. rodio se njihov sin Veljko Ražnatović, a dvije godine kasnije, u maju 1998. godine njihova ćerka Anastasija.

Život kao iz snova

Pjevačica nije voljela previše da otvara dušu o svom privatnom životu i odnosu sa suprugom, ali je povremeno otkrivala detalje koji su mnoge oduševljavali. Tako je jednom prilikom otkrila da je njen suprug obožavao praznike, te da ništa nije morala da radi kada se udala za njega.

"On je držao do praznika, bilo nam je sjajno, samo smo se dopunjavali kao par. On je bio presrećan kad su praznici i baš je onako uživao. Ja sam kod moje mame morala sve da znam, kuvanje, pa i oko kuće, svega, ali kad sam se udala za Željka, svanulo mi je. Nisam morala ništa da radim", izjavila je Ceca ranije.

Ceca nije zapostavila svoju karijeru udajom za Arkana. Štaviše, ona je objavila niz albuma koji su postigli veliki uspjeh, hitovi su se nizali, a svaki je bio uspješniji od prethodnog. U javnim istupanjima nisu skrivali koliko se vole, te koliko se pjevačica osjećala sigurno kada je sa njim. "Ja sam njega zvala Bucko, on mene Cecko. Nudio mi je sigurnost kakvu žene vole. Hvalio se da sam ga uhvatila na slatkiše, kupujući mu čokoladu. Ne, Arkan je meni kupovao čokoladu. Upoznala sam jedno sasvim drugačije biće od onog kako sam ga zamišljala. Arkan jeste strog, ali samo prema vojsci. Sasvim je drugačiji čovjek u privatnom životu, on je jedna dobrica", govorila je svojevremeno Ceca.

Izvor: YouTube/Svetlana Ceca Raznatovic

Iako su estradni tračevi pokušavali da naruše njihovu idilu, u tome nisu uspeli. Krajem 1999. godine, tačnije 29. decembra, Svetlana je objavila album "Ceca 2000". Tada se desila nezapamćena kampanja za bilo koji projekat na našim prostorima. Ona je pred sam doček 2000. godine napravila i promociju u hotelu "Interkontinental", gdje su se pojavili najznačajniji ljudi sa tadašnje muzičke i javne scene. Sreća je bila velika, a nisu ni slutili šta će se desiti samo par nedelja kasnije...

Porodična bajka je naglo prekinuta

Kobna subota, 15. januar 2000. godine, promijenila je živote Cece Ražnatović i njene djece. Kako se navodilo, Arkan je volio subotom duže da spava i da onda doručkuje sa porodicom. Toga dana, Ceca je bila u hotelu "Interkontinental" gdje je trebalo da se nađe sa sestrom Lidijom, u butiku koji su držali. Željko se pojavio nešto kasnije. Policajac Dobrosav Gavrić prišao je Arkanovom separeu u hotelu, gdje je sjedio sa Milenkom Mandićem i Draganom Garićem. Ispalio je Arkanu u glavu tri hica. Sve se desilo nešto posle 17 časova. Već u 19 sati cijeli svijet je znao da je Arkan ubijen.

Ceca je, dva mjeseca nakon Arkanovog ubistva, 6. marta 2000. godine, u iskazu koji je dala pred istražnim sudijom do detalja opisala šta se desilo kobnog dana kada je njen suprug ubijen. "Po dolasku u hotel svi smo otišli u butik "La France", a pola sata kasnije Željko je izašao da pronađe prijatelja Mandu. Povremeno sam sa sestrom obilazila svoje butike i prolazila pored puža u kojem je Željko sjedio s Mandom i Garićem. U jednom trenutku pored njega je sjedio i Branko Jevtović Jorga, a kad sam sledeći put došla, njega nije bilo. Sjela sam malo pored supruga i otišla u "La France"", rekla je Ceca na sudu 2000. godine i dodala:

Izvor: privatna arhiva

"U jednom trenutku u butik je utrčao Zvonko Mateović, tražio je da mu dam pištolj jer je on ispalio sve projektile iz svog oružja. Dala sam mu moj valter, ali on nije ispalio nijedan metak. Neke žene su mi branile da izađem iz butika, a Zvonko je vrištao: 'Ubijen je komandant'. Smogla sam snage i otrčala do muža. Garić je bio na podu, Željko je krvario, pokušala sam sa reanimacijom. Vidjela sam da je Manda na mjestu mrtav. Vrištala sam da neko pozove Hitnu pomoć, dok sam Željku iz usta vadila krv.

Život posle Željka

Ceca je sa nepunih 27 godina ostala udovica i samohrana majka dvoje djece. Iz javnosti se povukla na godinu dana. Potom je objavila album "Decenija", a mnogi su znali da su pojedine pesme posvećene upravo njenom preminulom suprugu. Nizali su se hitovi, albumi, pjesma "Pile" koju je javno posvetila Arkanu, veliki koncerti... Njena karijera i popularnost nastavili su da rastu.

Često joj se zamjera to za koga je bila udata, ali ona ne mari. Uživa u nastupima, druženju sa publikom, lijepim porodičnim momentima, od kojih je najvažnji da je dobila dva unuka, te to što će uskoro dobiti i još jedno unuče. Kada je ljubav u pitanju, svoje partnere posle smrti supruga je rijetko eksponirala. Poslednja njena javna veza bila je sa biznismenom Bogdanom Srejovićem.