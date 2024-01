Mića Megatrend se pomirio sa djevojkom koja ga je opljačkala i iz njegove kuće odnijela skupocjeni sat od 45.000 eura.

Izvor: PINK TV/Printscreen/instagram

Mića Megatrend pomirio se s partnerkom Anom V., koju je optužio da ga je opljačkala i iz kuće odnijela tri poluge zlata i sat koji je kupio bivšoj ženi! To se desilo ljetos i on je slučaj prijavio policiji, a pred praznike joj je sve oprostio i zaboravio.

Podsjetimo, on je u prijavi policiji naveo da je iz njegove kuće odnijela skupocjeni sat od 45.000 eura. Njegova bivša partnerka krađu je, kako je naveo, izvela tako što je 24. jula ušla u vilu dok je on spavao i ukrala sat od crvenog zlata, a sljedećeg dana, kada je on otputovao u inostranstvo, ponovo je ušla u kuću, otvorila sef i ukrala zlatne poluge.

Da joj je sve oprostio, potvrdio je biznismen za Kurir: "U dobrim smo i prijateljskim odnosima. Pomirili smo se, ali isključivo kao prijatelji. Ja sam tu ženu volio, prošli smo mnogo toga zajedno. Jeste bilo neprijatnih situacija, ali ja sam prije svega čovjek i džentlmen koji ženama sve oprašta", rekao je Mića.