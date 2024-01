Oglasila se djevojka koja je prijavila političara iz Novog Sada za silovanje.

Viši sud u Novom Sadu potvrdio je opužnicu protiv političara Srđana Egića, koji je osumnjičen da je silovao djevojku N. Š, a ona je sada za portal Nova.rs ispričala da se prvi put probudila srećna posle skoro devet mjeseci, koliko je prošlo od strašnog događaja.

Djevojka N. Š, na svom Fejsbuk profilu, prije nešto više od mjesec dana podijelila je svoju stranu priče o tome kako je, navodno, silovao novosadski političar Srđan Egić. Istakla je da se to dogodilo 8. marta prošle godine.

"Sve je krenulo od mog javnog obraćanja, pritisak javnosti je bilo preveliki i ništa se bez toga ne bi desilo. Kada sam čula informacije bila sam baš srećna jer sam mislila da se nešto zataškava, sa obzirom na to koliko je sve trajalo. Prvi put nakon devet mjeseci se osećam srećno, slučaj se pomakao sa mjesta, a istina je ugledala svjetlost dana. Koliko sam vidjela, tužilaštvo je potvrdilo da se tereti za još dva djela", priča N. Š.

Ona tvrdi da je ovo veliki korak, ne samo za nju već i za sve žrtve, ali da uprkos svemu i dalje prima prijetnje od nepoznate osobe. "Uskoro će godinu dana od tog događaja. Malo se plašim kako ću reagovati kada dođe taj dan. Čini mi se kao da je sve bilo juče, nemam osjećaja da je prošlo toliko vremena. Kosntantno su se dešavale prijetnje, napadi i sajber nasilje, pa je vrijeme nekako proletjelo. Ipak, ovo je jedan srećan dan, posle devet mjeseci prvi put sam se probudila srećna. Strepjela sam da ću svakog jutra dobiti poziv i da će mi reći da su ga pustili iz zatvora, toga sam se jedino plašila", objasnila je ona.

Kako ističe N. Š. sada osjeća neku vrstu mira. "Srećna sam, ali se isto toliko i plašim. U jednom trenutku na suđenju će morati doći do suočavanja. To će biti prvi put da ću ja njega vidjeti nakon svega što mi se dogodilo te večeri i jako se plašim kako ću to podnijeti. Kada vidim njegovu sliku preskačem je, počnem da se tresem i uhvati me napad panike. Znam da govorim istinu i da ništa nisam slagala, moje riječi niko ne može da opovrgne. To je ono što me drži, uprkos tragu koji imam. Hoću da me vidi, da zna da se nisam uplašila i da ću pravdu istjerati do kraja“, odsječna je N. Š.

Ističe da želi da podigne svijest o tome koliko se nasilje dešava, ali stiče utisak da se ne priča dovoljno o tome. "Trenutno sam u potrazi za advokatom, jer niko ne pristaje da radi kada čuje o kome se radi i ko stoji iza tog čovjeka. To mi je najveći problem trenutno, a boli me nepravda, jer nečiji slučaj brane najbolji advokati, a ja se svim silama borim da pronađem nekoga ko će biti dovoljno jak da istraje u borbi sa mnom. Bila sam žustro kritikovana što sam iznijela u javnost sve, kako sam ugrozila istragu, nabijana mi je krivica, jer žrtve nikada nisu pričale, ali samo dva dana nakon moje objave stigla je informacija o ključnom ginekološkom nalazu, koja nije bila prije toga objavljena mjesecima", objasnila je ona.

"Nadam se da će biti kažnjen i da neće biti spoljnih faktora koji će uticati na odluku. Želim da on odgovara za svoje postupke, jer sve ovo jako teško doživljavam. Nadam se da će pravda biti zadovoljena, iako, koliko god kaznu da dobije, to neće meni moći da olakša kako se osjećam zbog svega što mi je uradio, ono što je na mene ostavilo posledice za cio život. To na šta me podsjeća 19.10 časova uveče i na šta će me podsjećati svaki osmi mart. Da bih ja mogla početi sa oporavkom, neophodno je da on bude kažnjen", rekla je ona. Za kraj je objasnila da radi sa psihoterapeutom i da je išla kod psihijatra koji joj je prepisao ljekove, ali da njeni napadi panike su toliki da ni jaka terapija ne može da je smiri.

