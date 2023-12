Dječaka je 5. oktobra u potkrovlju kuće brutalno usmrtio školski drug (13).

Izvor: Kurir/M.S./Privatna arhiva

Više javno tužilaštvo u Nišu se nakon prikupljanja dokaza oglasilo nenadležnim, jer je utvrđeno da je maloljetni ubica krivično neodgovoran budući da nema navršenih 14 godina. On je odveden na liječenje u psihijatrijsku bolnicu u Beogradu, a Osnovno javno tužilaštvo u Nišu je započelo postupak ispitivanja da li postoji odgovornost roditelja dječaka ubice u pogledu zanemarivanja.

"Još uvijek zvanično sa sudske medicine ne postoji izvještaj koji opisuje vrste povreda i redosled kako ih je Andrej zadobio ali nezvanično smo saznali da je broj ubodnih rana dvocifren. Čak, čuli smo, mi smo ostali u šoku, da se radi o oko 30 i nešto ubodnih rana. I na kraju je bio preklan", kaže Mića Simić, otac dječaka (13), koga je 5. oktobra u potkrovlju svoje kuće brutalno usmrtio školski drug (13).

Mića Simić ističe da u ubistvu nije korišćen samo jedan nož i da u izvještaju koji je stigao u tužilaštvo stoji da njegov sin ima više ubodnih rana nanijetih različitim sječivom. "Nije pronađen jedan nož, pronađena su različita sečiva, šila, mačete, koje su bile umazane krvlju. U zvaničnom saopštenju stoji da je jedan nož nađen ispod kreveta, drugi na podu, treće šilo i neki nož u kutiji, mačeta je pronađena u nekom dijelu sobe... Na osnovu tih ubodnih rana, gdje stoji u izvještaju sudske medicine da su različita sječiva korišćena, dovodi do toga da nije u pitanju samo jedan nož. Sve je trajalo vrlo kratko a ono što je najčudnije u cijeloj toj priči je to što ubica nema nikakvu povredu. Andrej je bio dosta jako dijete, nije bio slab, to nam govori da je to sve bilo smišljeno. Ja sam čak ubijeđen u to da se tog momenta nije desilo, da je velika vjerovatnoća da se desilo čak možda i u školi. Sin nam je pričao, i djeca, da je on jedan ili više noževa nosio čak i u školu", kaže Mića.

Mića kaže da je majku dječaka ubice upozoravao više puta da njen sin nosi nož, ali da ništa nisu preduzeli da to spriječe, zbog čega smatra da ima i odgovornosti roditelja za ono što se na kraju dogodilo.

Majka mu kupovala noževe

"To dijete je bilo opterećeno noževima. U policijskom izvještaju stoji da je njegova majka njemu kupovala noževe. Ja sam je upozoravao bezbroj puta da on sa sobom ima noževe. I sve je to bilo: 'Jao ja ne znam, ja ću to da provjerim'. I sve se na tome završilo. Prvi slučaj se desio po završetku petog razreda, njih nekoliko je išlo da pravi šumsku kolibu kada nam je sin rekao da on nosi pun ranac sa noževima. Zvao sam njegovu majku, ona prvo kao nije znala o tome ništa, posle toga kao provjeriće. Nakon toga čuli smo se: 'Jao ja sam ga ubila od batina, našla sam ranac sa noževima i sječivima, to sam sklonila'. Kada nam se dan posle sahrane, njegov otac pojavio na vratima, i kada sam ga pitao da li ti je supruga rekla za ranac sa noževima, on je rekao jao pa jeste. I šta imaš da kažeš? Pa njemu je to služilo za igru. Znači od petog razreda do sada, taj ranac nije bio sklonjen", priča Mića.