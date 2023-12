Tinejdžer je poginuo kod Veternika posle udarca u automobil, izletio je s kolovoza i udario u ogradu.

Izvor: Instagram

Motociklista koji je sinoć oko 22 sata poginuo u teškoj saobraćajnoj nesreći u novosadskog naselju Veternik je maloljetni I. D. (16), od koga se na društvenim mrežama opraštaju prijatelji. "On je dobro dijete iz ugledne porodice. Nastradao je tuđom krivicom, on je vozio po svim propisima, ali šta sad to vrijedi", kaže jedan prijatelj i dodaje da je I. N. bio omiljen u društvu, da je volio motore i druženje, ali da se uvijek odgovorno ponašao u saobraćaju.

"Ne možemo ni da zamislimo kakav je to udarac bio kada mu ni kaciga nije pomogla. Mora da se apeluje i na vozače automobila da imaju svijest o motociklima u saobraćaju", kaže prijatelj nastradalog. Uz fotografiju mladića, njegovi mladići su napisali i oproštajne poruke: "Počivaj u miru", "Neka te anđeli čuvaju", "Laka ti crna zemlja"...

Podsjetimo, kako je prenela Instagram stranica 192, mladić je upravljao motorom kada mu je izletio automobil "fijat punto" u koji je on udario. "Posle udarca u automobil, izletio je s kolovoza i udario u ogradu. Na mjesto nesreće brzo su došli policija i Hitna pomoć, ali mladić je preminuo na putu do bolnice", navodi se na stranici192 i dodaje da je mladić imao kacigu i zaštitnu opremu, kao i probnu vozačku dozvolu. "Vozio je motor u vrijeme kada mu je to bilo dozvoljeno", dodali su.