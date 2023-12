Marko Nikolić (37) počeo je da trči kroz pustinju u Maroku kako bi sakupio novac za liječenje Maksima Milenkovića (5) iz Niša.

Marko Nikolić (37) iz Vranja, koji živi u Kuvajtu, počeo je 27. novembra da trči kroz pustinju u Maroku kako bi sakupio novac za liječenje malog Maksima Milenkovića (5) iz Niša. Skoro mjesec dana kasnije prešao je više od 1.000 kilometra, a na račun za dječaka je leglo više od 50.000 eura. Potrebno je još manje od 30.000. Tokom svog riskantnog poduhvata Marko se susreo sa brojnim problemima, ali nijednog trenutka nije pomislio da odustane jer ima važan cilj.

Hrabar muškarac je na riskantan put krenuo sa dvojicom prijatelja, Markom Perovićem (28) i Dušanom Crnobrnjom (32), koji su ga pratili na biciklama i na njima nosili opremu, vodu, hranu... Nekoliko dana kasnije Dušan je, prema Markovim riječima, izgleda imao blaži toplotni udar zbog čega je primljen u ambulantu.

Nije mogao da nastavi "Maraton za život", kako je nazvana akcija pomoći Maksimu. Ubrzo je i marko Perović morao da prekine riskantan poduhvat. "Kada su momci koji su me pratili završili u bolnici na infuziji bio sam primoran da kupim kolica i da nastavim da trčim gurajući kolica nekoliko dana. Nakon nekoliko dana ambasada Srbije u Maroku mi je obezbijedila pratnju", započeo je razgovor za MONDO Marko Nikolić.

Kako je otkrio za naš portal, nakon te muke koja ih je snašla, uslijedila je još jedna. "Prije nekoliko dana me je uhvatila i pješčana oluja. Dva dana sam se probijao kroz nju. Bukvalno sam gutao pijesak. Bilo je kao u horor filmovima. U jednom trenutku sam sjeo, sklupčao se misleći da će proći, ali oluja nije prolazila. Ustao sam i shvatio da moram da nastavim dalje. Iskidala me ta oluja. Jedva sam se probio", kazao je naš sagovornik.

Dodao je da su se momci koji su ga pratili na biciklama vratili u Srbiju jer nisu mogli dalje da nastave." Sve me je ovo iskidalo ali moram da izdržim do kraja. Moramo da sakupimo novac za malog Maksima. Od početka moje akcije "Maraton za život" sakupili smo više od 50.000 eura i ostaje još manje od 30.000 eura da se sakupi. Od početka "Maratona za život" prešao sam više od 1.000 kilometara. Ostaje mi još 400 kilometara do kraja. Neću moći da izdržim 1.600, zato sam odlučio da idem do Marakeša. Zbog bolesno teskih uslova konačni cilj je 1.400 kilometara za manje od 27 dana...", zaključio je razgovor za MONDO Marko Nikolić.

Maksim Milenković je prevremeno rođen iz uredne trudnoće. Na porođaju nije bilo komplikacija. Iz bolnice je pušten kao zdrava beba, međutim mjesec dana kasnije dobija infekciju - urosepsu. Od tad počinje njegova borba. Dobio je prvi epileptični napad, počeo je da gubi na kilaži i da otežano diše. Izgubio je sve reflekse. Mali Maksim se bori već oko pet godina. I u toj borbi mu je potrebna pomoć svih nas.