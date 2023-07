Filip starijima besplatno cijepa drva, humanim gestom oduševio javnost Neobičan oglas osvanuo je nedavno na cetinjskim lipama. "Besplatno cijepam drva starijim osobama”

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Neobičan oglas osvanuo je nedavno na cetinjskim lipama. "Besplatno cijepam drva starijim osobama” - napisao je Filip Zečević, i tako sve uvjerio da još postoje dobri ljudi koji će vam pomoći u nevolji. Iako su sugrađani na početku mislili da je u pitanju neslana šala, Filip ih je brzo razuvjerio, jer se već odazvao na nekoliko poziva, kako navodi RTCG.

Rekoh,što da ne? Neki mali gest. Meni dobro, njima dobro i na kraju su svi zadovoljni. Iskreno da kažem, vidio sam na internetu da to ljudi rade besplatno i rekoh "viđi što je ovo dobro, taman i ja“. I dva tri dana sve oću-neću, oću-neću i juče ujutru rekoh da je to to... Odštampao par oglasa i nalijepio", priča Filip.

No, mnogi navikli da u životu ništa nije besplatno, mislili su da je riječ o šali.Tako i Radmila Džaković, sve dok se nije uvjerila u suprotno.

"Gospođa kad sam je zvao rekla je da to ne postoji, ja sam rekao da ću doći džabe da cijepam - kaže da je to šala. E, postoji, igrom slučaja postoji", priča Zečević.

"Baš kad mi je trebala pomoć Filip mi je učinio bez dinara i para i rekao da je za bilo kakvu uslugu tu. Neki ljudi koje sam plaćala da cijepaju rekli su da ne mogu, a on je to dobrovoljno", kazala nam je Džaković.

I sve to, kaže Filip, nije uradio da bi mu se drugi divili, niti je očekivao da će njegov gest izazvati toliko pažnje, ali jeste.

Posebno su na to ponosni u lokalnoj samoupravi.

"U moru svakodnevnih informacija kojima smo zatrpani, dnevno-političkim nesigurnostima i informacijama iz crne hronike pravo je osvježenje čuti za jedan ovakav gest. Gest koji je krajnje human i ljudski gest", kazao je Savo Borozan iz Prijestonice Cetinje.

I dok će se mnogi ove zime grijati na drva, Filipu Zečeviću je srce već zagrijano, kako saopštava RCG.

"Smatram da sam ovakav zahvaljujući roditeljima i onda me najviše grije kad neko o njima priča i da se onda i oni ponose kakav im je sin. To me najviše grije. Ali mi je puno srce kad je neko zadovoljan i kad sam mu pomogao posebno kad su Cetinjani u pitanju koji nemaju koga", kazao je Zečević.