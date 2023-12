Ministarka Đedović i kompozitor Handanović došli su zajedno na glasanje.

Izvor: Kurir/Nenad Kostić

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović i njen muž, kompozitor i direktor CEBEF-a, Damir Handanović došli su na glasanje zajedno. Ministarka je glasala u školi za brodarstvo u ulici Miloša Pocerca, a Handanović je glasao u Prvoj beogradskoj gimnaziji. Pogledajte fotografije:

Podsjetimo, na izborima u Srbiji, 17. decembra 2023, građani glasaju od sedam do 20 časova, na 8.273 biračka mjesta. Na republičkom nivou, glasa se za jednu od 18 lista a u trci za 250 poslaničkih mjesta je ukupno 2.818 kandidata. U Vojvodini se bira 120 poslanika, dok se za 110 odborničkih mjesta u skupštini Beograda bori 996 kandidata sa ukupno 14 lista.

Direktor Republičkog zavoda za statistiku Miladin Kovačević je rekao kolika je izlaznost zabilježena do 10 časova: "Do 10 časova na teritoriji republike Srbije bez Kosova i Metohije izašlo je 9,94 odsto od ukupnog broja birača . Na prethodnim izborima izborima 3. aprila 2022. izlaznost do 10 sati je bila 9,59 posto, konačna izlaznost 58,60 odsto.