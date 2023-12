Ubistvo Vanje Đorčevske (14) potresa građane Sjeverne Makedonije i regiona.

Izvor: Facebook/skopje1.mk/mvr.gov.mk

Ubistvo Vanje Đorčevske (14) potresa građane Sjeverne Makedonije i regiona, a pitanje koje većinu muči jeste uloga njenog oca u zločinu. Sumnja se da je on odao informacije o ćerci otmičarima, a postavlja se pitanje zašto je to učinio. Odgovor možda leži u njegovoj prošlosti.

Informacije o Vanjinom kretanju i tačnoj lokaciji odavao je njen otac Aleksandar. On je uhapšen i pred istražnim organima je negirao izvršenje krivičnog djela. Određen mu je pritvor od 30 dana, a i dalje nema odgovora na pitanje zašto je učestvovao u ćerkinoj otmici.

Spekuliše se i o tome da je Aleksandar imao kockarske dugove, zbog čega je želio da iznudi novac od Zorice. Makedonski novinar Kristijan Landov kaže da je to priča koja preovladava u Sjevernoj Makedoniji. "Vanjin otac se sumnjiči da je otkrio ubici kako, gdje i kuda će se kretati Vanja tog dana. Zato je ubica sve tačno isplanirao. Otac Aleksandar je prema kazivanju onih koji ga znaju bio problematična osoba, kockar i narkoman. A potiče iz bogate skopske porodice, otac mu je bio direktor fime i radio je u Poljskoj. Njegova bezosjećajnost je šokirala javnost, kad je podigao dva palca gore novinarima kad su ga sprovodili u sudu", kaže Landov.

Policija sumnja da je on to učinio radi finansijske koristi. Vanjina majka Zorica navodno je prodala dva stana, što je Aleksandar znao. "Vanjin deda po majci i cijela ta porodica su bili ugledna i bogata porodica. Vanjin deda Vangel, po kome je dobila i ime bio je direktor carine, a baka iz poznate vlaške porodice. Vanjina mama je sa dvije ćerke živjela u stanu zgrade koju je gradio Palevski, zato je sve bilo precizno isplanirano oko njenog kidnapovanja. Sudska medicina je završila obdukciju i prema prvim saznanjima, ubijena je pištoljem od strane Palevskog. Nema oficijalnih informacija da li su otmičari tražili novac, to će istraga pokazati", kaže Landov.