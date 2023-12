Tužilaštvo Skoplja saopštilo je danas nove detalje iz istrage otmice i ubistva Vanje Đorčevske (14).

Izvor: društvene mreže/printscreen/mvr.gov.mk

Slučaj kidnapovanja i ubistva Vanje Đorčevske (14) iz Skoplja i dalje je glavna tema u regionu, a prema poslednjim informacijama iz istrage, obdukcija je završena, ali tužilaštvo nije potvrdilo da li su prikupljeni nalazi Sudske medicine za dvostruko ubistvo Vanje Đorčevske i Panča Žižovskog (74), prenosi "Telma". Jedan od glavnih materijalnih dokaza, uz ostale činjenice koje će proizaći iz dokaznog materijala, biće naveden u optužnici.

"Uobičajeno, materijalni dokazi se ispituju i to mogu samo da vam kažem. Materijalni dokazi govore istim jezikom kao i osumnjičeni. To je to", rekao je tužilac Bubevski.

Sada je na potezu Turska. Oni treba da odgovore na zahtjev za izručenje glavnog osumnjičenog Ljupča Palevskog Palča koji je označen kao kreator, organizator, glavni koordinator i direktni izvršilac dva teška ubistva.