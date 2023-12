Kako su navodno rekle komšije, Vanjin otac se nakon njenog nestanka raspitivao za kamere koje su mogle da snime njenu otmicu.

Izvor: društvene mreže

Jedna novinarska ekipa razgovarala je sa stručnjacima i građanima Skoplja i jedina je puštena u školu ubijene Vanje Đorčevske. To su bili hrvatski reporteri iz Nedjeljnog, a njihov izvještaj ovdje prenosimo u skraćenoj verziji. "Draga moja, jako nam je žao. Nadam se da će ti biti bolje na vratima raja. Zauvijek ćeš ostati u našim srcima i nećemo te zaboraviti. Počivaj u miru, dušo", ovo je samo jedna od oproštajnih poruka koju su oni koji su poznavali 14-godišnju napisali opraštajući se od brutalno ubijene učenice čija je smrt potresla žitelje Skoplja, ali i prešla granice Sjeverne Makedonije.

Na školskoj je klupi buket od deset nježno ružičastih ruža i deset malih bijelih hrizantema. Ispred ulaza u školu su ostaci izgorelih lampiona. Na fasadi prekoputa škole neko je napisao grafit "Volimo te, Vanja". Na ogradi na bijelom kvadratnom transparentu natpis je "Počivaj u miru, Vanja", prenose hrvatski portali.

Veliko predvorje je tiho, jedino se iz obližnjeg dječjeg vrtića čuje žamor djece. Kako kažu, novinarska ekipa je ušla tiho, ne remeteći tu tišinu. Uskoro je na hodnik izašla i direktorka škole. "Ova škola nema nikakve veze s onim što se dogodilo i molim vas da napustite školu. Obrišite sve fotografije", autoritarno je rekla direktorka prenosi hrvatski portal.

"Vanja je bila učenica devetog, završnog razreda, koji je pohađalo 26 učenika i učenica. Tog jutra, 27. novambra nastava je počinjala u osam sati i kad nije došla na nastavu, njena razredna je nazvala majku i obavijestila je o tome, a nakon toga je obaviještena i policija", pojasnila je direktorka, a i razredna je kasnije objasnila.

"To je naprosto moj način rada. Jednostavno, kad sam vidjela da je nema u razredu, nazvala sam da vidim zašto je nema", rekla je kratko.

Otac se raspitivao o kameri

"Svi učenici još su pod stresom i činimo sve da im pomognemo", rekla je na rastanku direktorka Atanasova. Poklonila je na kraju monografiju škole i napomenula da je učinila izuzetak dozvolivši novinarskoj ekipi da nakon zločina koji je potresao Sjevernu Makedoniju uđe u školu.

Tog ponedjeljka, 27. novembra Vanja je trebalo da bude u osam sati na prvom času. Kad je školsko zvono označilo početak nastave, ona se već borila za život. Vezanih ruku i nogu, u vreći za spavanje vožena je na mjesto gdje je ubijena. Zvanično to još nije objavljeno, ali moguće je da se tada već bila ugušila. Ono što cijelom zločinu daje poseban pečat je činjenica da je sada u pritvoru njen otac Aleksandar.

Terete ga da je on bio taj koji je otmičarima dao ključnu informaciju da će tog jutra Vanja sama krenuti u školu, da s njom na putu do škole neće biti godinu dana mlađa sestra. Put kojim idu do škole, kroz dio centra Debar, pješice pređu za desetak minuta. Na trećem spratu je stan u kojem je živjela s majkom Zoricom Lazarovom i sestrom. Otac Aleksandar je, kažu, iako su se roditelji rastali, često boravio u stanu na trećem spratu.

"On je nju obožavao, brinuo se za djevojčice i do njihove desete godine nije radio, pa ta priča da je on dao otmičarima informacije naprosto zvuči nevjerovatno. Međutim, dan nakon što je nestala on se navodno raspitivao jesu li kamere snimile automobil kojim je oteta", pričaju neki od stanara koji žive u komšiluku. Novinarska ekipa iz Hrvatske se uvjerila da u zgradu ne može da se uđe bez šifre ili da vam neko otvori vrata jer je brava automatska.

U istoj zgradi stan je, kažu komšije, imao i Ljupčo Palevski Palčo, čovjek koji je sada glavni osumnjičeni za Vanjino ubistvo, ali i za ubistvo 74-godišnjeg frizera Panče Žežovskog iz Velesa. On je navodno gradio tu zgradu, na zemljištu koje je u denacionalizaciji vraćeno porodici Vanjine majke.

Osim Palevskog i još trojice otmičara, veza između dva ubistva koja su se desila u razmaku od pet dana je i "citroen" ubijenog frizera u čijem su gepeku vozili Vanju do sela Brazda, udaljenom oko pola sata vožnje od Skoplja, gdje su zakopali njeno tijelo. Automobil su zapalili.

‘Palevski jedini zna pravu istinu‘

Tu verziju čula je i novinarka Fokusa Irena Mulačka, portala koji je u posljednjem broju objavio veliki članak o ubistvu Vanje Đorčevske. Da za tu verziju znaju, potvrđuje portalu i visoki izvor u tamošnjem MUP koji je želio da ostane neimenovan. Ali, ističe, to ipak nije smjer u kojem ide istraga. Prvoosumnjičeni Ljupčo Palevski Palčo trenutno je u zatvoru u Turskoj, gdje je pobjegao nakon zločina.

"On jedini zna pravu istinu. Već je pustio priču da je bio u vezi s majkom djevojčice", otkriva Irena Mulačka. Članovi njegove stranke su i trojica osumnjičenih za Vanjinu otmicu - Velibor Manev, Bore Videvski iz Velesa kao i Vlatko Kešišev iz Štipa, koji su završili u pritvoru nekoliko dana nakon zločina. Oni su odmah priznali da su oteli Vanju i da su to učinili po nalogu Palevskog. Rekli su da im je on prenio informaciju o Vanjinom kretanju koju je dobio od njenog oca.

Palevski je, pak, prema objavama na Fejsbuku, nakon zločina nastavio da normalno komunicira. Nekoliko dana nakon ubistva Palčo je, pretpostavlja se, vidjevši da mu situacija izmiče kontroli, otišao prvo u Beograd, a odatle preko Bugarske u Tursku. Njegov advokat Vasko Stojkov odvezao ga je u Beograd, ali, kako je rekao, nije imao pojma šta se događa i kakva je pozadina. Navodno mu je Palevski rekao da ide na zakazani ljekarski pregled. Advokat je bio pritvoren i u četvrtak uveče, nakon što mu je isteklo 48-satno zadržavanje, pušten je.

Stefan Dimkovski vozio je Palevskog od Beograda do Sofije i potom u Tursku. Uhapšen je na graničnom prelazu kad je iz Grčke ulazio u državu. Njemu je određeno 30 dana zatvora i prijeti mu kazna od deset godina zatvora.

"I prije nego su oni uhapšeni, mislim da je policija znala da je Vanja ubijena, ali to nije željela da objavi. Međutim, kad je Petar Bogoevski, čelnik stranke Makedonski koncept, objavio dok je istraga još trajala da su počinioci trojica Albanaca, da su pušteni iz MUP i da su nakon toga pobjegli na Kosovo, MUP Sjeverne Makedonije bio je prisiljen da opovrgne takvu informaciju i saopšti da su počinioci etnički Makedonci. To samo dokazuje da su već tada, iako nisu izlazili s imenima osumnjičenih, znali ko su počinioci", otkriva Irena Mulačka.

Palevskog u Skoplju smatraju rodonačelnikom tzv. "urbane mafije" jer se njegovo ime prvi put čulo na javnoj sceni kad su se menjali urbanistički planovi za skopski Debar Malo i iz malih porodičnih kuća kad su u srcu Skoplja počele da niču zgrade. Palevski je u više navrata pokušavao da postane medijski mogul s većim ili manjim uspjehom. Nakon poraza SDSM na izborima 1998. godine uz njegovu podršku otvoren je nedjeljnik Start, kroz koji je prošlo mnoštvo novinara, "žrtava" revolucionarne čistke u NIP Nova Makedonija.

'Turcima bi mogao da bude zanimljiv'

U 2019. godini MUP Sjeverne Makedonije prijavio ga je zbog vrijeđanja policijskog službenika. Godinu kasnije prijavljen je zbog nedopuštenog držanja oružja ili eksplozivnih sredstava i nepostupanja po zdravstvenim propisima za vrijeme epidemije. Pravosnažno je osuđen u Skoplju zbog nasilja nad ćerkom koju je udarao bokserskim rukavicama. U posljednjem razdoblju, zgrožen "izdajama" Makedonije, započinje saradnju s radikalnim političkim strukturama s desnice i visokim crkvenim velikodostojnicima i organizuje i vodi brojne proteste i demonstracije. Protivnik je evroatlantskih integracija zemlje, a u svojim javnim istupima otvoreno se zalaže za ulazak u BRIKS i bliže odnose Makedonije i Rusije.

Stoga mnogi smatraju da je njegova krajnja željena destinacija bila Rusija ili bratska Belorusija. I dok traje postupak njegova izručenja, Gordan Kalajdžijev, profesor krivičnog procesnog prava sa skopskog Pravnog fakulteta, upozorava da bi Palevski mogao da iskoristi retoriku medija i javnosti, koji ga nazivaju monstrumom, da prikaže kako u Makedoniji neće imati pošteno suđenje, pa postupak izručenja može da potraje i do godinu dana. Skopski tužilac Gavril Bubevski nada se da bi se on uskoro mogao da se nađe pred skopskim sudom.