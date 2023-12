Mića Simić iz Niške Banje počinje bolnu ispovjest dva mjeseca posle ubistva njegovog sina (13).

Izvor: Kurir/M.S.

"Vjerujte mi, bićete frapirani kada budete čuli kakve povrede je moj sin zadobio. Ja ne znam u Srbiji, u istoriji crne hronike da li se tako nešto ikada dogodilo", ovim riječima, Mića Simić iz Niške Banje počinje bolnu ispovjest dva mjeseca posle ubistva njegovog sina (13), koga je 5. oktobra u potkrovlju svoje kuće nožem brutalno usmrtio školski drug (13).

Više javno tužilaštvo u Nišu se nakon prikupljanja dokaza oglasilo nenadležnim, jer je utvrđeno da je maloljetnik krivično neodgovoran budući da nema navršenih 14 godina. On je odveden na liječenje u psihijatrijsku bolnicu u Beogradu, a Osnovno javno tužilaštvo u Nišu je započelo postupak ispitivanja da li postoji odgovornost roditelja dječaka u pogledu zanemarivanja.

Mića Simić, navodi da još uvijek ne znaju zvanično šta je motiv ubistva, ali da imaju pretpostavke, te da je sigurno da nije bilo nikakve tuče koja je prethodila zločinu. "Nikakve svađe i tuče toga dana nije bilo. Ja sam gotovo siguran da je ovo bilo smišljeno i da je sin namamljen da dođe kod njega i onda je on bukvalno uradio to je to što je uradio. Ovo je nezapamćeno, pričao sam sa nekim psihijatrima, onako, paušalno. Oni kažu da je njegov psihički profil takav da je to strašno", kaže Simić.

Otac ubijenog dječaka navodi da su iznenađeni da ni nakon dva mjeseca, nije obavljeno vještačenje mobilnih telefona. "Nevjerovatno je da ni posle dva mjeseca telefoni nisu vještačeni. Bilo gdje da pitamo, svi ćute. Ja ne mogu da vjerujem da telefon dječaka nije vještačen. Iz toga sigurno može da se dođe do nekih dokaza. O telefonima nemamo nikakvu informaciju, niti su vještačeni, niti je dat nalog da se vještače. U telefonu dječaka svašta je možda moguće da se nađe - treba pogledati kontakte, pozive, poruke... S obzirom koliko je čudan bio i koliko se čudno ponašao, možda i sadržaji koje je gledao, bilo šta što bi moglo da navede na neku stranu što se tiče istrage, da to krene", kaže Mića Simić.

On kaže da "zadnjih mjesec dana sve stoji u mjestu" i da ne dobijaju nikakvu informaciju šta se dešava. "Niko ništa ne pominje. Kao da je neko nekome opalio šamar a ne da se desilo ovo što se desilo", kaže Mića Simić. Podsjetimo, Više javno tužilaštvo u Nišu, u čijoj je nadležnosti postupanje prema maloljetnicima, 9. oktobra navelo je da je nakon prikupljanja relevantnih dokaza utvrđeno da je dječaka usmrtio maloljetnik (13) i da je, prema Zakonu o maloljetnim učiniocima krivičnih djela i krivičnopravnoj zaštiti maloljetnih lica, krivično neodgovoran jer nema navršenih 14 godina.

"Shodno odredbama označenog Zakona o navedenom je obaviješten Centar za socijalni rad Niš, kao organ starateljstva, radi preduzimanja mera u okviru njegove nadležnosti", saopštilo je 9. oktobra VJT Niš. U OJT Niš navode da oni nemaju nadležnost za preduzimanje bilo kakvih istražnih radnji vezano za slučaj ubistva, već samo za preispitivanje roditeljskih kompetencija roditelja dječaka.

Budući da je dječak krivično neodgovoran jedini postupak koji se može eventualno pokrenuti i voditi jeste postupak protiv njegovih roditelja, ukoliko se utvrdi da je bio zapušten i zanemaren, ili da na neki drugi način oni nisu vodili valjanu roditeljsku brigu.

Za postupak prikupljanja obavještenja po tom osnovu nadležno je Osnovno javno tužilaštvo u Nišu koje je naložilo Centru za socijalni rad da sačini izvještaj o utvrđivanju roditeljskih kompetencija roditelja dječaka i eventualnih uočenih propusta u vršenju roditeljstva. Kako je potvrđeno u Centru za socijalni rad u Nišu taj izveštaj je okončan prije oko 20 dana i poslat je OJT Niš.

"Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva završili smo izvještaj o utvrđivanju roditeljskih kompetencija krivično neodgovornog maloljetnika i poslali ga tužilaštvu. Čekamo dalje instrukcije tužilaštva, ako je potrebno dodatno da se uradi nešto iz naše nadležnosti", kaže direktor Centra za socijalni rad u Nišu Zoran Jović.

U Osnovnom javnom tužilaštvu u Nišu - koje nema ovlašćenja da nalaže bilo kakve konkretne radnje vezano za slučaj istrage ubistva - poput vještačenja telefona - već samo da preispita da li su roditelji valjano obavljali svoju dužnost, je rečeno da je izveštaj Centra za socijalni rad pristigao, da postupaju u skladu sa rokovima i da je upućen zahtjev za prikupljanje obavještenja radi utvrđivanja odgovornosti roditelja i drugih lica u pogledu čuvanja, vaspitavanja i staranja o djetetu.

"Postupak je u fazi prikupljanja i razmatranja činjenica. Meritorna odluka još uvek nije donijeta", rekao je portparol OJT Niš Vladimir Stanojević. Nakon zločina, dječak je odveden na liječenje u psihijatrijsku ustanovu u Beograd, uz saglasnost koju su dali njegovi roditelji.

"Maloljetnik je u pratnji policije, radnika centra za socijalni rad i uz potpisanu saglasnost roditelja odveden na liječenje u psihijatrijsku bolnicu u Beogradu gdje se i dalje nalazi", kaže direktor CZSR u Nišu Zoran Jović.

Podsjetimo, tijelo ubijenog dječaka otkrili su ljekari Hitne pomoći 5. oktobra oko 11 časova na tavanu porodične kuće u Niškoj Banji kada su pozvani na intervenciju. Komšije su ispričale da je dječak istrčao na ulicu i da je pao na oko 50 metara od kuće a da je njegova baba zatražila pomoć komšija, rekavši: "Jedan je sigurno mrtav". Dvojica komšija su pritrčali dječaku koji se koprcao i bacakao po ulici, ali se smirio po dolasku ljekara Hitne pomoći. On je spolja imao vidljive povrede, ali je potom iz Univerzitetskog - kliničkog centra u Nišu saopšteno da nije ozbiljnije povrijeđen.

U potkrovlju kuće, u lokvi krvi, pronađeno je tijelo dječaka bez znakova života. Prema nezvaničnim informacijama, sumnja se da je dječak iskrvario do smrti nakon što je izboden nožem.

BONUS VIDEO: