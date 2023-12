Vanjin otac je, kako se sumnja, htio da iznudi novac od njene majke.

Izvor: Facebook/skopje1.mk/mvr.gov.mk

Otac ubijene Vanje Đorčevske (14) nalazi se u pritvoru zbog sumnje da je učestvovao u otmici svoje ćerke koja je rezultirala njenim ubistvom. Vanjin otac je, kako se sumnja, htio da iznudi novac od njene majke, a upravo porodični odnosi otkrivaju motiv za Aleksandrove monstruozne poteze.

Makedonski tužilac Gavril Bubevski izjavio je da ima saznanja da je majka ubijene Vanje Đorčevske nedavno prodala stan, što je bio motiv za kidnapovanje djevojčice. On je rekao da je otac djevojčice bio u kontaktu s glavnim osumnjičenim, koji je sinoć uhapšen, kojem je rekao za to, kao i kad će djevojčica da izađe iz kuće.

Ministar unutrašnjih poslova Sjeverne Makedonije Oliver Spasovski rekao je da se radi o zločinu bez presedana, izolovanom slučaju, koji su počinili kriminalci monstrumi koji su željeli da steknu imovinsku korist, svjesni da je majka nedavno prodala stan. "Slučaj je uspješno i potpuno rasvetljen, obezbjeđeni su dokazi i priznanja", rekao je Spasovski.

Rekao je da rasvetljavanje tog slučaja nije dovelo do željenog ishoda jer su i djevojčica i muškarac (74) koji je takođe nestao, pronađeni zakopani, jedno u okolini Skoplja i jedno u okolini Velesa. Aleksandar Gorčevski je saslušan u tužilaštvu i negirao je umiješanost u otmicu ćerke, ali mu je određeno zadržavanje zbog sumnje da će uticati na istragu.

Ipak, riječi komšija ove porodice iz Skoplja možda otkrivaju dublje motive Aleksandra, koji je šokirao region zbog činjenice da je osumnjičen za učestvovanje u otmici sopstvene ćerke. Vanja je, svjedoče njeni prijatelji i profesori, bila vedra djevojka, pametna. U ponedeljak, nedelju dana nakon njene otmice i dvadesetak sati nakon što je pronađeno njeno mrtvo tijelo, Vanjini školski drugari, njihovi roditelji i profesori, upisuju se u Knjigu žalosti.

"Bolno nam je razgovarati o svemu. Bila je mirna i vredna, ispunjavala svoje obaveze, djevojka koja nije bila u nikakvim klanovima, sa svima se družila, ali kažem, bila je mirna. Znamo samo da je bila divna cura koja je maštala o budućnosti", rekla je za Jutarnji list majka iz Skoplja, čija ćerka pohađa istu školu.

Kako su se uvjerili novinari, u Skoplju niko neće da priča otvoreno o svojim sumnjama zašto je Vanju zadesila ovako grozna sudbina. Ipak, jedan novinar je rekao da su Vanjini roditelji razvedeni, kao i da je Vanjin djeda, otac njene majke, imućan čovjek. Sad postoji mogućnost da je otac Aleksandar, revoltiran na porodicu svoje bivše supruge, od njih htio da izvuče novac, znajući koliko su bogati.

"Svega tu ima u vezi oca, koji nikako, kako znamo, nije bio pozitivan lik u njihovom životu. On i Vanjina majka su bili razvedeni, Vanjin djeda je negde tamo 2002. godine bio direktor carine i imućan čovjek, a sve to je naslijedila Vanjina majka. Njemu je, govore, u interesu bio novac. Kako su znali tačno vrijeme kad Vanja ide u školu? Ovi koje su uhapsili kažu da im je on to rekao.

Pretpostavka je da nije znao da će Vanja biti sama pa se sumnja da je namera bila oteti obje djevojčice. Dakle, ovde svi sumnjaju u očeve materijalne motive usmjerene prema bivšoj supruzi. Nije jasno zašto su djevojčicu i ubili ako su namjeravali da ucenjuju majku. Biće da je nešto pošlo po zlu. Jako, jako pošlo po zlu kad je ubijena djevojčica od tek 14 godina", rekao je jedan makedonski novinar koji se inače bavi crnom hronikom.



Vanja je, kako sumnja policija, oteta iz zgrade u kojoj je živjela oko 7.30 ujutru. Otmičari, na čelu sa Palevskim, vezali su je i gurnuli u auto. Tri sata nakon otmice, ona je ubijena. Policija sumnja da su se otmičari uspaničili jer je njena majka rano sve prijavila i oglašavala se u medijima, a postoji i još jedna, bizarnija teorija, da je Vanja umrla od gušenja u gepeku i da im je mrtva postala neupotrebljiv talac. Po ovoj teoriji, oni su pucali u već mrtvu djevojčicu, budući da je ministar policije objavio da je na njenom tijelu bilo prostrelnih rana.

Ubili su Vanju, a Palevski je pobjegao, da bi konačno sinoć bio uhapšen. Troje uhapšenih je priznalo učešće u zločinu, dok je Vanjin otac negirao umješanost.