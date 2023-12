Tijelo četrnaestogodišnje djevojčice Vanje pronađeno je u nedelju.

Javni tužilac u Sjevernoj Makedoniji izjavio je da počiniocima ubistva djevojčice Vanje Đorčevske (14) u frizera Pančea Ž. (74) u Velesu, slijedi od deset godina zatvora do doživotne robije. Govoreći za srpske medije, Bubevski je istakao da su poslednje informacije da je počiniocima određen pritvor od 48 sati, i da se sada očekuje zvanična i krivična prijava, gdje će biti više materijalnih dokaza. "Poslednje informacije su da je određen pritvor uhapšenima od 48h i ocu ubijene Vanje Đorčevske. Nemam više šta reći od onoga što sam već rekao. Troje je priznalo krivicu u vezi sa ovim krivičnim djelom, a četvrti, za koga imamo dokaze da je umiješan, nije ništa priznao. Međunarodna potjernica za ubicom je aktivna i čekamo da se to realizuje", kaže Bubevski.

Navodi da je otmica Vanje Đorčevske izvedena zbog koristoljublja, kako bi uzeli novac od majke. "Detalji uloge oca su i dalje isti. Oni su rekli da je njihov saučesnik onaj koji je u bjekstvu. On je dao sve informacije o kretanju djevojčice, kada će biti sama itd. Otmica djevojčice vezana je za koristoljublje, to su isto osumnjičeni rekli - oteli su dijete da bi uzeli novac od majke. Posle je nastalo ubistvo, koje je potreslo cijelu naciju", kaže tužilac Bubevski.

Majku nisu kontaktirali, iako su htjeli da je ucijene za novac

Kako kaže, koliko je za sada poznato, iako je djevojčica navodno kidnapovana zbog koristoljublja, otmičari nisu stigli ni da kontaktiraju majku kako bi pokušali da joj iznude novac."Danas očekujemo prvu krivičnu prijavu, očekujem da vidim šta će se poklopiti da bismo imali cijelu priču. Mislim da će se prijava samo poklopiti sa pričom osumnjičenih", kaže tužilac. Kako je naveo, prvo je likvidiran muškarac, frizer Panče Ž, a jedino što spaja ova dva slučaja su izvršioci i automobil ubijenog frizera. "Ubijeni muškarac odabran je prema tome što je bio dužan jednom od izvršilaca. Obdukcija je rađena juče, za sada nema podataka na koji je način tačno likvidiran. Znamo samo da je pucano u njega. Jedina veza sa ubistvom djevojčice je vozilo i počinioci", kaže tužilac Bubevski. Navodi da je od 10 godina do doživotne robije kazna koju bi mogli da dobiju izvršioci zločina. "Nikada do sada nije zabilježen ovakav slučaj, ali to ovom slučaju daje na težini", kaže Bubevski za TV Nova.

Oteta i ubijena posle dva sata

Podsjetimo, tijelo četrnaestogodišnje djevojčice, Vanje Đorčevske pronađeno je u nedelju, a policija je saopštila da je tinejdžerka ubijena. U njeno ubistvo umiješano je pet osoba. Vanja je nestala 27. novembra ispred svoje zgrade, a ubijena je istog dana oko 10 časova, na svega 40 minuta od porodičnog doma. Njen otac je priveden, iako je negirao krivicu. Određeno mu je zadržavanje od 48 sati. Glavni osumnjičeni Ljupčo Palevski-Palčo nalazi se u bjekstvu i za njim je raspisana međunarodna potjernica.

