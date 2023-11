Slavica Đukić Dejanović izjavila da je o svemu razgovarala i sa ambasadorkom Norveške.

Ministarka prosvjete Slavica Đukić Dejanović rekla je da će dio Osnovne škole "Vladislav Ribnikar", u kome se u maju dogodila tragedija, biti Memorijalni centar, ali da je dinamika odlučivanja i samo odlučivanje o tome kako će izgledati, odluka roditelja i stručnih lica, kao i drugih strana uključenih u ovaj proces, prenosi RTS.

Novinari su pitali ministarku Slavicu Đukić Dejanović da li ima izgleda da memorijalni centar bude izgrađen s obzirom na to da su roditelji učenika te škole, juče sa protesta koji su organizovali, uputili pitanje zašto to nije urađeno i sedam mjeseci nakon tragedije. "Ne samo da ima izgleda da će biti izgrađen, već je to opredeljenje, ali idejno i kako će tačno izgledati taj memorijalni centar, to će odlučivati roditelji sa stručnjacima odnosno sa onima koji su najkompetentniji da se svima u svijetu pošalje poruka da se takav užas više nikada i nigde ne dogodi", rekla je ministarka Slavica Đukić Dejanović.

Ministarka je rekla da je razgovarala sa ambasadorkom Norveške jer su i oni imali sličnu tragediju, i pitala kojom dinamikom je to išlo kod njih, jer je od njihove tragedije prošlo 12 godina. "Treba spojiti nešto što se zaista zove neotpornost sjećanja na nevine žrtve sa jedne strane, a sa druge strane poslati određenu poruku i biti podrška porodicama. Vrlo je to slojevito da bi moglo da se nađe najbolje rešenje, ali Vlada Srbije vrlo čvrsto stoji iza toga da ćemo negovati sjećanje na tu djecu i biti uvijek tu uz roditelje", rekla je Đukić Dejanovićeva.

Na pitanje novinara kako Savjet roditelja "Ribnikara" nije izglasao oca ubijene djevojčice Branka Anđelkovića za člana Školskog odbora te škole, uprkos preporuci države, ministarka je rekla da je ona potpisala tekst u kom je tako nešto sugerisala, ali da država ne može da utiče na Savjet roditelja. "Dogodilo se šta se dogodilo, ali morate naći način da roditelji ubijene djece učestvuju svakako, posebno ako imaju drugo dijete koje ide u školu. Naći ćemo taj način. Država ne može da utiče na rad Savjeta, samostalnost škole je nešto što je zagarantovano i autonomija škole u nekim segmentima da ne možemo imati neki pritisak, ali uvek možemo naći način da roditelji budu i te kako uključeni", rekla je ministarka.