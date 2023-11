Igor Stojković se tereti da je izazvao saobraćajnu nesreću "u stanju veoma teške alkoholisanosti", sa dva promila alkohola u krvi, a on je na suđenju okrivio ljekare za njenu smrt.

Izvor: Facebook/PrintScreen

Nišlija Igor Stojković (40) kome se pred Višim sudom u Nišu sudi za teško djelo protiv bezbjednosti javnog saobraćaja koje je za posledicu imalo smrt dvadessetpetogodišnje studentkinje Marije Šulović, negirao je danas odgovornost za kobni ishod saobraćajne nesreće. On je priznao krivicu za saobraćajnu nesreću ali ne i za smrt studentkinje koja je preminula skoro tri mjeseca kasnije, a odgovornost za njen gubitak života prebacio je na ljekare koji su je, prema njegovim rečima 'nesavjesno liječili'.

Stojković se tereti da je sa dva promila alkohola u krvi, što se smatra stanjem teške alkoholisanosti, vozilom 'mazda' krećući se velikom brzinom Donjovlaškom ulicom 31. decembra 2020. godine udario Mariju koja je sa svojim ocem Nebojšom izašla u šetnju. Devojka zadobila teške tjelesne povrede od kojih je preminula 22. marta 2021. godine u Beogradu gde je upućena na dalje lečenje.

"Dok je bila u niškoj bolnici svakodnevno sam se informisao o njenom stanju čim sam izašao iz pritvora. S obzirom na to da je puštena iz niškog UKC, zaključio sam da joj je bolje. Kada je preminula u Beogradu od niških ljekara sam čuo da je smrt posledica nesavjesnog liječenja", kazao je Igor.

Na ovu njegovu izjavu reagovao je Marijin otac Nebojša upitavši ga kod kojih se to ljekara on interesovao za njeno zdravstveno stanje i zahtjevao da imenuje medicinske radnike iz Beograda koji su navodno nesavjesno liječili njegovu ćerku. "Ako je istina to što govorite, dajte mi imena tih ljekara da protiv njih podnesem krivičnu prijavu", kazao je očajni otac. Međutim, Igor je objasnio da se za Mariju interesovao dok se nalazila u Nišu preko neurohirurga Nebojše čije prezime nije znao.

"Što se tiče beogradskih ljekara, njih ne poznajem aii sam od njihovih niških kolega čuo da Mariju nisu dobro liječili“, branio se Igor. Na pitanje punomoćnika Marijinih roditelja advokata Tamare Antić šta je sve popio prije nego što je sjeo za volan, Igor je priznao da je konzumirao dosta alkohola. "Jedno pivo sam popio deset minuta prije nego što sam ušao u kola a pet, šest rakija dvadeset minuta do pola sata prije toga", izjavio je optuženi.

Opisujući saobraćajnu nesreću Igor je kazao da se ne sjeća kojom se brzinom kretao ali je priznao da je kasno video krivinu i pješake. "Vidio sam Nebojšu kako, vjerovatno da bi je zaštitio, gura Mariju lijevo dok je on ostao na desnoj strani. Kada sam je udario, mislim da sam vozio brzinom od 40 do 50 kilometara na sat. Kočio sam ali sam proklizao jer je kolovoz bio vlažan i udario devojku branikom u predjelu noge. Vidio sam kako je preletjela preko haube, udarila u šoferšajbnu, a zatim pala sa moje desne strane", rekao je Stojković.

Istakao je da osjeća duboku tugu te da razume očaj Marijinih roditelja jer, kako je kazao, i on ima djecu. Suđenje će biti nastavljeno u januaru kada će biti saslušani Marijin otac Nebojša, majka Žaklina i brat Strahinja koji su i danas, svi u dubokoj crnini, bili u sudnici.