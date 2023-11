Dosta djece je i ove godine upisalo OŠ "Vladislav Ribnikar", ali učitelj Milošević kaže da taj prijem više nije kao što je nekad bio.

Nenad Milošević, učitelj iz OŠ "Vladislav Ribnikar" u Beogradu u kojoj su u majskom masakru ubijeni devetoro djece i školski čuvar, u potresnom TV gostovanju kroz suze je ispričao kako su sada u školi prisutne podjele, te kako još nije nađeno rješenje koje bi dovelo do toga da svi budu zadovoljni - od osoblja, do roditelja koji su izgubili djecu i samih đaka.

"Tragedije ljude ujedinjuju, kod nas je došlo do podjele. Nije ni blizu rješenje koje bi dovelo do toga da budu zadovoljni svi. Ja sam jedan od nastavnika koji nije posle 3. maja ušao u školu jer je 99 odsto roditelja smatralo da ne treba da se ide posle 3. maja u školu dok se to ne uredi i da ne povrijede roditelje povrijeđene djece. Ipak, bilo je i onih koji su se vratili i nastavili rad u školi" - rekao je učitelj Milošević koji ima 38 godina radnog iskustva.

Sa svojim učenicima rad je nastavio u Dečjem kulturnom centru Beograda (DKCB). "Potrudili smo se zajedno sa roditeljima da napravimo neku školu koja bi trebalo da bude primjer buduće škole, da djeca dolaze u 9, da odlaze u 5, da roditelji bezbrižno odlaze na posao, da se vraćaju po njih. To funkcioniše u praksi i to je bilo kod nas u školi, ali nije bilo dobre volje. Škola sistematski propada već u dugoročnom periodu, nije se prilagodila vremenu u kojem živimo" - rekao je učitelj Milošević.

Dosta djece je i ove godine upisalo OŠ "Vladislav Ribnikar", ali učitelj Milošević kaže da taj prijem više nije kao što je nekad bio. "Djeca su vezana jedni za druge, vole da se druže i u tome nalaze lijek i spas iz cijele situacije. Moje odjeljenje je prošetalo svuda, po svim pozorištima, po svim muzejima, prirodnjačkim, po akademijama, likovnim, nema čime se nije bavilo. Došli smo 1. septembra u školu sa idejom da će ta škola biti kao bajka, da ta djeca vide da je to škola, da imaju gdje da dođu..." - rekao je kroz suze učitelj Milošević.

Ministarstvo prosvjete predložilo je da se u novom Školskom oboru nađu tri predstavnika lokalne samouprave, tri predstavnika nastavnog osoblja i tri predstavnika savjeta roditelja, te da među njima bude jedan roditelj koji je izgubio dijete u majskoj tragediji a ima dijete koje i dalje ide u OŠ "Vladislav Ribnikar". Učitelj Nenad Milošević ovu ideju podržava.

Kaže da rješenje za školu sigurno postoji, kao i da je školi potreban prostor.

"Život mora da se nastavi, da ima mjesta i za memorijalni centar i za spomen centar i za kreativnu učionicu... Potrebno je da se proširi škola, da se zadovolje potrebe ove djece, djeca treba da daju dušu tom memorijalnom centru. Mora sve da se ubrza, neizvjesnost nas svađa i dijeli "- rekao je učitelj Nenad Milošević za "Prva TV".

Krvavi 3. maj

Dječak ubica je 3. maja ove godine pucajući iz očevog pištolja, usmrtio devetoro učenika i čuvara škole, a šestoro ranio.

Podsjetimo, protiv roditelja trinaestogodišnjaka koji je u osnovnoj školi koju pohađa ubio devetoro svojih vršnjaka i čuvara škole Više javno tužilaštvo je podiglo optužnicu.