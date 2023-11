Danas je nastavljeno suđenje u Specijalnom sudu pripadnicima klana Veljka Belivuka i Marka Miljkovića.

U Specijalnom sudu u Beogradu je danas nastavljeno suđenje pripadnicima kriminalnog klana Veljka Belivuka i Marka Miljkovića koji su osumnjičeni za sedam ubistava, silovanje, trgovinu drogom, otmice i nedozvoljeno držanje oružja. Na početku ročišta su preslušani snimljeni telefonski razgovori Vlade Draganića, vlasnika kuće strave u Ritopeku.

Nakon toga su u sudnici pušteni telefonski razgovori između Nikole Spasojevića i njegovog brata Nenada. Nikola Spasojević je jedan od tri svjedoka-saradnika, a njegov brat Nenad se spominje da je klanu dao kamion sa pijeskom koji je otišao u Surduk kada je, kako se sumnja, ubijen Goran Mihajlović, prva žrtva klana.

Potom su advokati Nikola Jerković i advokatica Miljana Perendija tražili da se pozove svjedok saradnik Nikola Spasojević. Jerković je rekao da bi ga trebalo pozvati da bi on potvrdio da je to njegov glas, dok je advokatica Perendija koja zastupa Filipa Ivanovskog, tražila da svjedok saradnik Nikola Spasojević otkrije sa kim razgovara.

Tužilaštvo se protivilo ovim predlozima. Na to se javio prvookrivljeni Veljko Belivuk koji je tražio da odgovori tužiocu koji je rekao da su zahtjevi advokata "suvišni".

"On je opet iznio neistinu da je Nikola Spasojević u ovim razgovorima potvrdio sve što je ovdje pričao. Ja ne znam da li je tužilac spavao. On je govorio da je u strahu, a u razgovorima čujemo da ne može da zavisi od posla obezbjeđenja. On se ovde tresao, bojao... Tužilac svaki dan iznese gomilu neistina, to je moja primjedba. Advokati to ne mogu jer su kolege, ja mogu da kažem. Čovjek citira ZKP i kaže da imate pravo da nam ograničite broj pitanja. Gdje to piše u ZKP? Dokle više?", bunio se Belivuk.