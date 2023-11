Policija u Novom Pazaru je uhapsila muškarca DŽ.B. (28) zbog više počinjenih krivičnih djela.

U Novom Pazaru je uhapšen muškarac DŽ.B. (28) zbog sumnje da je počinio krivična djela nasilje u porodici, nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija i nasilničko ponašanje. On je danas udarao suprugu i policija je tokom pretresa pronašla pištolj, a žena je zbrinuta u bolnici u Novom Pazaru.

On se takođe sumnjiči da je prethodno danas u Sutjeskoj ulici vadio pištolj na sugrađanina (31) sa kojim se posvađao. Tada je bio u svom automobilu marke "pežo", a po nalogu nadležnog tužioca, određeno mu je zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužilaštvu.