Stravična saobraćajna nesreća dogodila se juče oko 17.30 na Zrenjaninskom putu u blizini Borče.

Miodrag Stojaković, otac proslavljenog košarkaša Predraga Peđe Stojakovića na saslušanju u Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu izjavio je da mu je teško zbog toga što je juče u saobraćajnoj nesreći na Zrenjaninskom putu u kojoj je učestvovao nastradao Mirko M. (60).

Kako izvor Kurira otkriva, tokom saslušanja on je priznao da je moguće da je bila njegova loša procjena u saobraćaju, dok je vršio polukružno okretanje, ali da mu "najteže pada to što je muškarac nastradao". "On je tokom iznošenja odbrane ispričao da je prošao na zeleno svijetlo na semaforu i počeo da obavlja polukružno okretanje i da je možda bila njegova loša preocjena. I dalje je bio u šoku, ali je naveo da ne zna da li su mu možda zdravstveni problemi doprineli tome da ne procijeni dobro, ili brzina drugog vozila koje je naišlo", otkriva sagovornik Kurira.

Podsjetimo, tužilaštvo je saopštilo da je Miodrag Stojaković saslušan i da, s obzirom na to da nije ranije osuđivan krivično niti prekršajno, kao i da ima stalnu adresu boravka, nije predložen pritvor. Prema nezvaničnim informacijama, zbog zdravstvenih problema koje ima od ranije, njemu se slošilo i tokom saslušanja. Stravična saobraćajna nesreća dogodila se juče oko 17.30 na Zrenjaninskom putu u blizini Borče. Prvi rezultati istrage pokazali su da je Stojaković udario "mercedesom" u "pežo" u kom je kao suvozač bio Mirko M. (60) . Od siline udara "pežo" je uleteo u lokal pored puta. Kako je saopšteno iz Prvog osnovnog javnog tužilaštva, otac Peđe Stojakovića je alkotestiran i utvrđeno je da nije imao alkohola u krvi u vreme nesreće.