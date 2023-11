Advokat Zora Dobričanin nakon tragedije u školi u Njemačkoj, govorila je o posljedicama koje masakr u OŠ "Vladislav Ribnikar" ima na djecu, ali i društvo u cjelini.

Petnaestogodišnji Mateja, ubio je u Njemačkoj školskog druga usred učionice po uzoru na dječaka ubicu iz OŠ "Vladislav Ribnikar" izjavila je dječakova majka. Advokat Zora Dobričanin, gostujući u emisiji "Uranak“ na televiziji K1 ističe da je maloljetni ubica postao heroj mnogima koji se poistovećuju sa njim.

"Mene ne iznenađuje ovo što se desilo i jedna sam koja je prognozirala da će se to ponoviti. Zbog načina na koji je to predstavljeno u javnosti, dječak masovni ubica, postao je heroj sa kojim se mnogi poistovećuju. Ja sam tog jutra rekla da se ne spominje njegovo ime i da se ne prikazuje njegov lik, a onda u pojedinim medijima su počeli da ga veličaju i njega proglašavaju žrtvom. Mislim da je cjelokupan pristup bio od pojedinih vrlo loš, ali oni koji hoće da traže to loše, oni to i nađu. Svi imaju svoju publiku. Sjećam se dan ili dva nakon tragičnog događaja, čula sam od našeg Zaštitnika građana, da je za 45 minuta, čak 45 hiljada ljudi ili djece, vidjelo da se veliča mladi ubica. Ja sam tada rekla da to mora odmah da se istraži. Svjesni smo da ne može da se nađe svih 45 hiljada ljudi, ali neka se nađe 500 i 200 neka se procesuira, pa će to biti za nauk.

Zora Dobričanin istakla je tokom gostovanja, da se nakon pregleda foto-dokumentacije iz škole u kojoj se dogodio masakr, osjećala loše:

"Određene scene, kao što je foto-dokumentacija, bile bi veoma potresne za javnost. To u životu nisam vidjela, i nakon što sam to vidjela, nije mi bilo dobro nekoliko dana. Nakon što sam vidjela i gledala svjedočenje maloljetnog dječaka ubice, nije mi bilo dobro danima. Bez obzira što sam profesionalac, nemam želudac za neke stvari. Ne mogu da govorim o svojim emocijama jer učestvujem u procesu. Nakon toga sam otišla kući i zaspala, probudila sam se sa lokvom krvi na krevetu iz nosa. To je taj ogroman pritisak koji nije mogao da se savlada na drugi način. Scene koje sam vidjela u toj foto-dokumentaciji, ne mogu da opišem riječima. Isto tako, kada sam gledala svjedočenje dječaka, kad sam vidjela to ponašanje, obuzeo me je strah. Ne za sopstveni život, već strah uopšte", rekla je Dobričanin na K1.

Zora Dobričanin ističe da majke uvijek traže opravdanje za djecu, jer osjećaju sopstvenu odgovornost za njihova djela koja počine:

"Meni se ne sviđa stav roditelja djece koja počine ovakve zločine, jer oni uvek traže neko opravdanje. Opravdanje traže jer osjećaju sopstvenu odgovornost i taj pristup daje ideju nekoj budućoj djeci ubicama, da će se i njihovi roditelji tako ponašati. Njih ne zanima da li će da im oprosti društvo ili neko drugi, najvažnije im je da im oproste mama i tata"

Žrtve koje su preživjele zločin u "Ribnikaru“ nisu se oporavile

Žrtve koje su preživjele zločin nisu se oporavile, roditelji i porodice stradale djece i Dragana, njihovog anđela čuvara se nikada neće oporaviti, a već imamo nove žrtve. Jedna stvar je jako važna, to se sve dešava u vremenu u kom živimo. Jako je važno da si poznat na internetu, da si viralan, da imaš mnogo pregleda i da se o tebi piše. Mnogi ne biraju načine. Moguće da je dječak iz Njemačke ostvario svoju želju, jer je na ovaj način postao poznat širom svijeta. Te puste želje za popularnošću s jedne strane i voajerizam ljudi koji žele da gledaju i prate sa druge strane. Mnogi od njih sa tim nekim ludilom u svojim mozgovima daju podršku komentarima. Neophodno je da se ograniči pristup određenim sadržajima na društvenim mrežama, internetu.

SBB odbija zahtjev tužilaštva da dostavi IP adrese

"U slučaju Ribnikara mi imamo situaciju da su pregledani i zadržani telefoni roditelja, gdje imamo sadržaje telefona sa svih mogućih kamera u stanu, školi, ali tužilaštvo ima problem koji ne može da se prevaziđe, jer od provajdera SBB-a, ne može da pribavi IP adrese, jer ne žele iz određenih razloga da ih dostave. Po njima nije zakonit zahtjev tužilaštva. IP adrese su jako važne, jer na taj način može da se provjeri sve ono što se radilo na internetu. Možda se ništa i ne otkrije dobijanjem tih IP adresa, ali je nenormalno da se tužilaštvu na više zahtjeva ne dostave IP adrese sa izgovorima da nije zakonito. O tome odlučuje sud, a u ovoj situaciji tužilaštvo radi sve što može – kaže Zora Dobričanin i dodaje:

"Ako vama tužilac traži da dostavite neki dokaz, vi to morate. Da li će se to upotrebiti kasnije u postupku, o tome odlučuje tužilaštvo, ako dođe do suđenja odlučuje sud. Svi koji učestvujemo na strani oštećenih smo iznenađeni i to je potpuno neprihvatljivo.

Bez obzira što je podignuta optužnica protiv oca dječaka i optužni predlozi i protiv majke i radnika iz streljane, naši organi gonjenja nisu stali, jer svi sumnjamo da postoji širi aspekt. Od početka svi sumnjamo da je negdje neko, pored toga što mu je omogućen pristup oružju, što je obučavan, na internetu pokupio tog dječaka i da je na taj način vršio dodatni uticaj. Možda u tom trenutku samo preko interneta, a kasnije i fizički. Prosto je nevjerovatno da se dječak od 13 godina probudio ujutru uzme dva pištolja, šanžere, dođe u školu i kaže idem da pobijem pola škole.

Advokat Zora Dobričanin kaže da su svjedočenja djece koja su preživjela tragediju u "Ribnikaru“ veoma potresna.

"Svjedočenja djece su više nego potresna. Ima nekih koji ne mogu da se izjašnjavaju o pojedinim detaljima, jer je to izuzetno teško za njih. Cijelo to odeljenje je oštećeno. Ja mislim da je to teroristički akt i ko kaže da ne postoji politički kontekst. Postoje mnoge stvari u politici koje su se nadovezale, a mnogi su pokušali da profitiraju na ovom zločinu i meni je to užasno. Od tog dana u Srbiji, Beogradu, svijetu, više ništa nije isto. Svi roditelji su razmišljali da li da ostave tu djecu ili ne. Sto djece se ispisalo iz te škole – kaže Dobričanin i dodaje da je i dalje ubijeđena, da je tragedija u "Ribnikaru“ teroristički akt.

"Terorizam je nevidljiv, zato i jeste opasan. Tu imate neograničen broj nevinih žrtava i to se upravo i ovdje desilo. Pojavio se prvo neki spisak, pa se išlo mimo spiska. Čim vi pucate u neodređen broj ljudi izazivate taj strah velikih razmera i čim ginu nevine žrtve. Motiv se i dalje ne zna. Upravo zbog toga iz mnogih pokaznih faktora mislim da je teroristički akt, jer se mnoge stvari poklapaju. Terorizam je podmukao i dobro zamaskiran", zaključila je Zora Dobričanin u emisiji "Uranak“ na televiziji K1.