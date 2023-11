Nastavnica istorije, nakon masakra u OŠ "Vladislav Ribnikar", oporavlja se u Klinici za rehablitaciju u Sokobanjskoj.

Izvor: Kurir/Petar Aleksić/Privatna arhiva

Tatjana Stevanović (52), nastavnica istorije u osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar", polako se oporavlja u Klinici za rehablitaciju u Sokobanjskoj posle šest mjeseci od tragedije. Ljekari su zaključili da nervi lijeve noge, ipak, možda, mogu da se regenerišu. Još je rano za procjene da li će ona moći da se oslanja na tu nogu, ali skoro pa definitivno je da ekstremitet neće biti bez ikakve funkcije.

Za teško ranjenu nastavnicu kolege, sadašnji i bivši učenici, pokrenuli su peticiju sa zahtjevom da ona dobije nacionalnu penziju, na koju je do sada stavljeno 8.000 potpisa.

Pored saosjećanja, razlog za to je što oni koji su sa njom u kontaktu, vide da joj je najveći problem upravo ta neizvjesnost - šta će biti?

"Da li će se, koliko i kada oporaviti, kakva joj je perspektiva, da li će više ikad moći makar i samo da prođe pored škole u kojoj je ubijeno devetoro njenih đaka i čuvar? To su pitanja na koja Tatjana nema odgovor, a jedino što je izvjesno, kako tvrde članovi porodice, jeste da ona više u prosvetu neće moći da se vrati. Za to, kažu, nije sposobna", rekla je ona.

"Pored nade da će uspjeti da povrati lijevu nogu, ima šanse da joj se na proljeće radi i operacija kuka", priča za "Novosti" jedan od članova porodice.

Sledeće godine, s jeseni, ljekari bi, mogli da joj ponovo operišu i desnu ruku, gdje joj je umjesto dijela kosti ugrađena šipka.

Nastavnica Tatjana je u UKCS tri puta operisana: prvi dan po prijemu imala je operaciju stomaka, posle desne potkolenice i lijeve šake. Spasavali su joj život, pa je kuk koji se rasprsnuo od metka kojim je pogođena u stomak, ostavljen "da se rješava" kasnije, kada se ona stabilizuje. Tako je Tatjana osuđena na krevet i kolica.

"Nadamo se, jer se u fizičkom oporavku naziru mali pomaci, ali ne možemo da očekujemo da će do sledeće Nove godine, 2025. to biti sve u redu. Neće. Ne znamo ni kada će moći da izađe iz Klinike u Sokobanjsakoj, da eventualno ode u neku banju. Svakodnevno je obilazimo. Još je pod terapijom koju za psihičko stanje prima otkako se dogodila tragedija, ali recimo da je sada koliko-toliko stabilno, iako nam se čini da bi, kada bi samo neko zalupio vrata, i u takvom stanju odskočila do plafona. Ova borba je sad drugačija od one kada su joj ljekari spasavali život, a mi strijepeli posle svakog njenog udaha, da li će uopšte uslijediti novi, ali nije lakša", rekli su članovi Tatjanine porodice.

Njen suprug i dvoje djece sve ovo vrijeme žive kao u agoniji.

Bonus video: