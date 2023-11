Psihijatar, Jovan Marić, preminuo je u 82. godini života, a sahrana će biti održana na Novom groblju.

Izvor: Youtube / printscreen / Danka Spasojevic-Simic

Čuveni psihijatar i stručnjak za intimne odnose prof. dr Jovan Marić preminuo je u 82 godini, a sahrana će biti održana u četvrtak 16. novembra u 15 časova na Novom groblju u Beogradu u Aleji zaslužnih građana.

Iza sebe je ostavio sina Matiju, ćerke Vojnu i Joanu i unuka Andriju. Međutim, sa sinom kojeg je dobio iz drugog braka godinama nije bio u dobrim odnosima zbog stana u kom je živjeo.

Zbog sukoba sa sinom, na čitulji koja je objavljena, među ožalošćenima se ne nalazi njegov sin Matija, već samo supruga Aleksandra, ćerke Joana i Vojna, unuk Andrija kao i ostala rodbina i prijatelji.

Podsjetimo, psihijatar Marić je šokirao javnost kada je u medijima naveo da njegov najmlađi sin Matija hoće da ga izbaci iz stana koji mu je on svojevremeno prepisao.

Tada je u medijima ispričao da je, zbog posljedica korone i karcinoma koji ima teško bolestan i sinu uputio apel da ga ne izbacuje na ulicu. U cio slučaj bio je uključen i tim advokata.

"Ja bih željeo javno da pozovem svoga sina koji živi sa svojom majkom, koga nisam vidjeo sedam godina pokušava da me izbaci iz stana koji sam i njemu poklonio kada je on imao sedam mjeseci. Ja ga sada javno pozivam da ostanem u tom stanu do smrti, i da dođe u taj stan da porazgovaramo", rekao je tada Marić.