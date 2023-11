U njemačkom gradu Ofenburgu je u četvrtak u školi ubijen dječak (15), a dječak ubica (15) je porijeklom sa Kosova i Metohije.

U Njemačkoj u gradu Ofenburgu je u četvrtak došlo do tragedije kada je jedan učenik Mateja Ž. (15) pucao na drugog. Mateja Ž. je u četvrtak, 9. novembra, rekao mami da je previše bolestan da bi krenuo u školu. Njegova majka je otišla na posao, ostavljajući svom sinu slobodu da traži ključ od starog kabineta svog dede u njihovom rodnom gradu Ofenburgu u Baden-Virtembergu. Policija je saopštila da je petnaestogodišnjak, koji je porijeklom je sa Kosova, pronašao poluautomatski pištolj "bereta M9" u ormariću i odnio ga u svoju školu - školu za đake sa posebnim potrebama Valdbak u ulici Fogesen, očigledno sa namjerom da naudi drugaru iz razreda. Pavlos, žrtva, takođe je imao samo 15 godina kada je nastradao.

Najprije je Mateja Ž. polio Pavlosa zapaljivom tečnošću, kako se navodi uljem za lampe, i pokušao da ga zapali upaljačem. Kada se ispostavilo da je upaljač nefunkcionalan, on je dvaput upucao Pavlosa u glavu. Dječak je preminuo nekoliko sati kasnije u bolnici, saopštila je policija, prenosi "Bild".

Kako je tekao napad

Prema navodima istražitelja, na mjestu napada bilo je devet učenika i dva nastavnika, kao i još četiri učenika u hodniku. Osumnjičeni je 9. novembra oko 12 časova ušao u učionicu i iz neposredne blizine dva puta pucao u glavu svog drugara iz razreda. Osumnjičeni napušta prostoriju, a učiteljica zaključava vrata, piše "Noz.d"e. Prema navodima istražitelja, napadač je u hodniku udario u glavu drugu učiteljicu, nakon čega se ona zaključala u jednu prostoriju. Tada je 15-godišnjak jednom pucao na vrata učionice na mjestu zločina. Na stepeništu sreće direktorku i baca zapaljivu napravu u njenom pravcu. Na izlazu sreće oca jednog učenika, koji ga tjera da baci oružje i savladava ga. Policija je tokom uviđaja kod njega pronašla još 50 metaka. Zadržan je sve dok policija nije došla i od tada je bio u pritvoru. Sada je otvorena istraga protiv dječakovih roditelja nakon što su ga ostavili samog kod kuće sa pištoljem u svojoj kući.

Policija je, prema saznanjima "Bilda" u petak oduzela sve mobilne uređaje i računare porodice i odredila privremenu zabranu kontakta sa licima u pritvoru. Njegovi roditelji bi trebalo da mu dođu u prvu posjetu 22. novembra. Prema informacijama njemačkog lista, policija istražuje sumnje na moguće kršenje Zakona o kontroli ratnog oružja.

Majka: Smatraju nas porodicom ubica

Njegova majka je za "Bild" rekla da je oružje bilo pod zaštitom i da joj nije jasno kako je njen sin uspio da ga uzme. Još nije jasno koliko je dugo oružje kojim je izvršeno ubistvo bilo u posjedu porodice. Nijedan od roditelja nema dozvolu za oružje. "Naravno, sada smo umiješani jer je oružje došlo iz naše kuće. Ali bilo je dobro zaključano. Sada se smatramo porodicom ubica. Policija je dva puta dolazila da pretrese kuću. Pitali su me i gdje je moj sin našao zapaljivu tečnost. Osim rezervoara za ulje u podrumu, imamo samo ulje za lampe. To su nam konfiskovali", rekla je majka dječaka. Ona je objasnila da nije imala pojma kako je njen sin naučio sigurnosni kod ormarića za oružje - i tvrdi da je za incident saznala preko TikToka. "Žao mi je zbog porodice žrtve, jako mi ih je žao. Ali ovo je i kao da je neko izvukao tepih ispod mene. Mateja je moje jedino dijete. Sada i mom mužu i meni treba advokat. Vjerovatno smo optuženi da smo saučesnici", rekla je ona.

Policija je u saopštenju rekla da su pištolj i municija korišćeni "vjerovatno došli iz njegovog ličnog okruženja". "Nakon pucnjave, počinilac je sreo učiteljicu u hodniku ispred učionice. Učiteljicu je 15-godišnjak udario u glavu i od toga je lakše povrijeđena. Policijske snage su tokom pretresa školske zgrade pronašle i oduzele flašu, za koju se sumnjalo da je u njoj zapaljiva tečnost, u stepeništu."

Inspirisala ga ubistva u Ribnikaru?

Prema pisanju nekih medija Mateja prije ubistva svog školskog druga gledao je snimke masakara u školama, između ostalog i masovnog ubistva u OŠ Vladislav Ribnikar u Beogradu. "Nedavno je bila pucnjava u školi u Srbiji i pratio je vijesti. Gledao je i te horor scene na TikTok-u. Prije dva mjeseca mi je rekao da je na TikTok-u video kako je 14-godišnjak ubio vršnjaka u Loru na Majni zbog duga od 60 eura", prisjeća se majka, koja je rekla da se porodica sada plaši da izlazi iz kuće iz straha od osvete. Kako navode u policiji, motiv je mogla biti ljubomora ili vršnjačko nasilje. Pavlosovi drugovi iz razreda rekli su da su on i Mateja bili zaljubljeni u istu djevojčicu. Majka kaže da je čula da je došlo do sukoba oko djevojčice, ali sumnja da bi to mogao biti motiv. Međutim, to što je gledao snimke masakara moglo bi da znači da je možda planirao nešto još gore.

