Manekenku Vladislavu je dečko brutalno ubio u Novom Sadu, a oni koji su imali priliku da vide tijelo nakon zločina, rekli su da nije bilo mjesto na kom nije imala povrede.

Izvor: Društvene mreže/screenshot

Manekenka Vladislava Červenko ubijena je na današnji datum prije tačno 11 godina, 12. novembra 2012. godine, u stanu tadašnjeg partnera Darijana Musića u Fruškogorskoj ulici u Novom Sadu. Zbog njenog ubistva Musić je osuđen na 40 godina zatvora, a ovaj zločin ostaće zauvjek zapamćen budući da je Musić zadao Vladislavi najmanje 50 udaraca, te da na njenom tijelu nije bilo mjesta na kojem nije bilo povrede.

Musić je osuđen prije devet godina na tada maksimalnu kaznu zatvora u trajanju od 40 godina i njemu se na teret stavljalo krivično djelo - teško ubistvo sa umišljajem na svirep način. Optužnicom se teretio da je u svom stanu u Fruškogorskoj ulici u Novom Sadu zadao Vladislavi Červenko po cijelom tijelu oko 50 udaraca pesnicama i metalnom šipkom. Ona je od siline udaraca preminula nakon deset minuta.

Sramna odbrana ubice

Tokom suđenja, Darijan Musić je izneo i svoju odbranu. "Ne mogu odgovorno da tvrdim da sam ja to učinio. Samo iz papira koje sam dobio od suda, iz pogleda i prstiju koji su uprti u mene, vidim da sam ja to učinio. Sve ovo doživljavam kao noćnu moru, Vladislavu ne doživljavam mrtvom. Meni život bez nje ne treba", rekao je Darijan Musić. Tokom iznošenja odbrane, Musić je do detalja opisivao kako su se on i Vladislava upoznali, da su se znali od prvog razreda srednje škole. Ispričao je da je njihova sedmogodišnja veza bila puna trzavica, sramno tvrdeći kako ga je "Vladislava varala ne sa jednim, već sa gomilom momaka".

Izvor: Društvene mreže / screenshot

On je ispričao i da je od 2007. godine počeo da uzima steroide, narkotike i alkohol kao i da ima dijagnozu psihijatra. Rekao je da je bio agresivan i nasilan i da je Vladislavu i ranije nekoliko puta šamarao i udarao pesnicama, a jednom je i gađao tanjirom. Govoreći o kobnom danu, Musić je rekao da je bio pod dejstvom alkohola, kokaina i tableta i da se ne sjeća šta se zaista dogodilo.

Izrazio je sumnju da je u kobnim trenucima u stanu bio i izvjesni G. M. sa kojim ga je, kako je naveo, "Vladislava varala dok je on bio u pritvoru". "Meni su sjećanja nedelja i ponedeljak spojeni. U nedelju ujutru smo se strašno posvađali. Udarao sam joj jedan, dva šamara. Posle toga sam povukao dvije crte kokaina, ona je isto uzela kokain. Popio sam flašu tekile i nekoliko tableta. Samo se sjećam da sam šutnuo nešto, ne znam da li nju, njega ili vrata. Sjećam se kao da sam nekome davao vještačko disanje, a sledeće čega se sjećam jeste da sam u autobusu i da sam na stanici u Raškoj", rekao je Musić tokom iznošenja odbrane.

On je rekao i da je tek kada se ulogovao na Fejsbuk i vidio na Vladislavinom profilu poruke poput "Počivaj u miru" shvatio da je ona mrtva. On je uhapšen nekoliko dana nakon ubistva u Kosovskoj Mitrovici.

Vladislava trpela bolove "velikog inteziteta"

Tokom izricanja presude, predsedavajući sudija Tamara Radović, rekla je da je Musić sa umišljajem ubio svoju djevojku tako što joj je zadao najmanje 50 udaraca pesnicama i metalnom šipkom po tijelu. "Musić je žrtvi naneo udarce koji su izazvali patnju, a to je i želio", rekla je Radovićeva.

Ona je navela tokom završne riječi da je "neko primijetio i da na tijelu žrtve nema nijednog mjesta koje nije bilo zahvaćeno povredama". Prema riječima sudije, Vladislava je trpela bolove velikog intenziteta. "Na skali od 0 do 10, bolovi su iznosili između osam i devet stepeni, a nakon desetak minuta je preminula zbog gubitka krvi. Žrtva je tako preminula u mukama", ukazala je Radovićeva.

Vještak dr Radenko Vuković, prilikom svjedočenja na sudu ukazao je na to da su povrede bile toliko intenzivne da je nesrećna Vladislava sigurno trpela veliki bol do smrti. Zbog brutalnosti povreda ona je dobila grč u grlu, pa čak nije mogla ni da doziva pomoć.

Jedna od najtežih povreda na tijelu Vladislave Červenko svakako je rascep jetre. Do njega je došlo usljed jednog ili više izuzetno snažnih udaraca u tijelo. Prema odbukcionom nalazu, jetra ubijene djevojke je bila raskidana u više pravaca, pri čemu je razderotina prečnika više od deset centimetara.

"Meni je u zatvoru kao na ekskurziji"

Kako su mediji tada pisali, Musić je mirno saslušao presudu koja mu je izrečena, a potom se sramnim riječima obratio majci. "Ništa ne brini mama. Meni je u zatvoru kao na ekskurziji", rekao je on.

Na Fejsbuku priznao zločin?

Posebno karakteristično za ovo ubistvo jeste to što je Musić javno na Fejsbuku priznao da je ubio Vladislavu. On je napisao da mu cilj nije bio da ubije?!, da mu je priznala da ga je varala dok je bio u zatvoru, a prijetio je i da će izvršiti samoubistvo. "Volim je i tako mrtvu, hladnu i zgrčenu. Voljeću je zauvijek i više od sebe i svega! Voli i ona mene i dalje, mi smo nešto posebno. Ali j*g bog je opet imao us*an plan za mene... Mrzite me, imate i razlog, ja ću je opet voljeti!!! Saučešće porodici, nisam hteo j*g, izjednačiću sad. Prenesite saučešće mojoj mami", napisao je Musić.