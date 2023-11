Muškarac u Rijeci se otrovao sredstvom za čišćenje koje se nalazilo u boci mineralne vode.

Načelnica Centra za forenzička ispitivanja, istraživanja i veštačenja "Ivan Vučetić" Andrea Ledić rekla je da su u boci mineralne vode, koja im je dostavljena nakon trovanja u Rijeci, pronašli hemijski sastav koji ukazuje da je sredstvo za čišćenje i odmašćivanje.

Ona je otkrila da su ostale flaše pića koje su došle na analizu prošle testove i utvrđeno je da se radi o ispravnim proizvodima. Ledić je objasnila šta je pronađeno u flaši mineralne vode. "Po nalogu Opštinskog DORH-a Rijeka, staklena čaša i boca vode, u kojoj su se nalazile sporne tečnosti koje je konzumirao oštećeni, dostavljene su na veštačenje Centru za forenzička ispitivanja, istraživanja i veštačenja Ivan Vučetić. Sprovedenim veštačenjem utvrđeno je da su tečnosti kompatibilne i da imaju ista svojstva. Reč je o visoko alkalnim vodenim rastvorima sa izuzetno visokom pH vrednošću od 13,6, na bazi kalijum i natrijum hidroksida", rekla je ona.

Naglasila je da je sprovedenim vještačenjem utvrđeno da se radi o sredstvu za pranje ili odmašćivanje. "Ph vrijednosti rastvora kreću se od nula do 14, što znači da je voda neutralna, oko sedam, od nula do šest govorimo o kiselinama, od osam do 14 o bazama. Ovim sprovedenim vještačenjem utvrđeno je da hemijski sastav rastvora pokazuje da se radi o korozivnom sredstvu koje se koristi za pranje ili odmašćivanje", kazala je, piše Index.hr.

Kako kaže, hemijski sastav takvih tečnosti nalazi se u raznim, brojnim proizvodima, koji se prvenstveno koriste za pranje, čišćenje i odmašćivanje. "Alkalne tečnosti sa izuzetno visokim pH vrednostima mogu izazvati razne štetne posledice, zavisi od načina konzumiranja i izloženosti.

U ovom slučaju radilo se o gutanju. Ako se to dogodi, može doći do ozbiljnih povreda digestivnog trakta, koje se mogu manifestovati kao peckanje, bol u ustima i grlu. Možemo govoriti o mučnini i povraćanju, teškim oštećenjima jednjaka i želuca sa krvarenjem", rekla je ona.