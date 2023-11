Jedna osoba koja je bila uz mladića kada se otrovao konzumirajući poznati gazirani sok, ispričao je za hrvatske medije kako je to izgledalo.

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Društvenim mrežama se proširila vijest u kojoj se tvrdilo da je došlo do trovanja poznatim gaziranim sokom u Hrvatskoj. KBC Rijeka je potvrdila jedan takav slučaj, a hrvatski "Danas.hr" je prenio da je još jedan slučaj potvrđen u Zagrebu. Riječ je o hemijskom trovanju koje uzrokuje sprženi jednjak i želudac, a svjedok trovanja u Rijeci je za "24sata.hr" ispričao kako je to izgledalo.

"To je bilo strašno. Odjednom je počeo da viče, ništa nam jasno nije bilo. Nismo znali šta se zbiva. Samo je vikao i mahao rukama. Vikao je da ne može da diše. Otrčao je u WC, počeo je da povraća krv, to je bilo užasno. Katastrofa. Ne smijem da dajem izjave dok god je istraga u toku, ali neću da ćutim i reći ću šta imam čim nadležne službe obave svoje. Molim vas za razumevanje", rekao je on i dodao da je prava sreća u nesreći što je uzeo samo mali gutljaj.