Bačena eksplozivna naprava na kuću pokojnog biznismena Dragoslava Kosmajca, je opomena njegovom sinu, Lazaru.

Izvor: Kurir

U dvorište kuće pokojnog biznismena Dragoslava Kosmajca, bačena je bomba, a policiju je pozvala njegova žena Aleksandra. Nakon uzimanja izjava od supruge Dragoslava Kosmajca istraga ide u smjeru pitanja koliko prijetnja može biti upućena Lazaru Kosmajcu a bačena eksplozivna naprava mogla bi da bude opomena sinu Lazaru i to zbog djevojke, prenosi Republika.

Naime, navodno je Lazar Kosmajac bio u vezi sa djevojkom koja ima veze sa poznatom osobom iz beogradskog podzemlja. Navodno, riječ je o fatalnoj plavuši.

Prva komšinica porodice Kosmajac otkrila je i šta se dogodilo sinoć.

"Čula sam da je odjeknulo noćas. Ja sam se sva tresla, to je bilo užasno, nevjerovatno da je toliko puklo. Izašla sam napolje da obiđem krug, to je bilo negdje iza ponoći, kad su došla neka zatamnjena kola. Došli su do kuće Kosmajca, nesto gledali sigurno i odmah otišli. Ko zna ko su ti i šta hoće, moguće da su se oni motali oko kuće", rekla je za Republiku komšinica.

Podsjetimo, u decembru 2017. godine prijavljeno je takođe da je bačena ekplozivna naprava u blizini kuće Dragoslava Kosmajca. Tada se spekulisalo da je ciljana upravo kuća poznatog biznismena, a da je razlog opomena zbog placa.

Naime, Kosmajac je pokušavao da otkupi parcele oko njegove kuće. Moguće je da je bomba trebalo da bude opomena upravo oko nekog parčeta zemlje, koje još nije pravno rešena.