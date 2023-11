Slobodan Tolović (27) iz Stepojevca preživjeo jezivu saobraćajnu nesreću i ne odustaje od toga da stane na svoje noge, bez ikakvih pomagala.

Izvor: TikTok/Printscreen/slobodantolovic0

Nakon dvije i po godine, mnogo truda i želje za normalnim životom, Slobodan Tolović (27) iz Stepojevca ne odustaje od toga da stane na svoje noge, bez ikakvih pomagala. Nakon saobraćajne nesreće u kojoj se on na motoru sudario sa kombijem, a koji se okretao na punoj liniji, krenula je njegova svakodnevna borba za povratak u normalan život.

Tolović je za "Blic" ispričao da oporavak teče sporo, ali da je on zadovoljan. Sam sebi je, poručuje, najveća motivacija, jer "jako želi da hoda normalno". Mladić iz Stepojevca je ispričao da je 57 dana bio vezan za krevet, a 18 dana u komi. Kod kuće je proveo 11 mjeseci, mjesec i po dana u kolicima, zatim u hodalici i na kraju je počeo da koristi štake. Tada su mu bili konstatovani i prelom lijeve ruke i dva hematoma na mozgu.

Na svom TikTok nalogu Slobodan često objavljuje kako vježba hodanje i na neki način inspiriše druge da nikad ne odustaju. On je takođe i objavio snimak sa kamere na kojem se vidi trenutak kada se zakucao u kombi koji se okretao na punoj liniji, uz opis "21. 04. 2021, hvala ti Bože".

Dane u krevetu je proveo u Urgentnom centru, čak 36, dok je u Slankamenu proveo 21 dan. Dok je boravio u specijalnoj bolnici u Slankamenu, nije mogao da stoji, ali je njegova volja bila jača.

"Krišom sam uzeo štaku, da probam da hodam. Uspjeo sam da napravim 5-6 koraka, ali je to tada za mene bio ogroman uspjeh. Iz bolnice sam kasnije izašao u kolicima", ispričao je Slobodan. Vježba radnim danima skoro dva sata, a kaže i da šeta dosta svaki dan.

"Kada je loše vrijeme šetam kod kuće na traci za trčanje. Uglavnom ne odustajem", poručuje ovaj mladi momak. Slobodanov duh i um nisu klonuli za sve ovo vreme, mada priznaje da mu je samo jednom bilo psihički teško - dok je boravio u Slankamenu.

Kada je izašao iz bolnice, bio je okružen ljudima i društvom, pa mu je sve lakše palo. "Hranili su me 50 dana u krevetu, mogao sam samo malo da pomerim ruke. Nije mi bilo svejedno, nisam vidjeo pomaka, zaplitao sam jezikom, imao sam zatvoreno oko...", prisjeća se Slobodan.

Naglašava da je pozitivan i da nema nikakvih prepreka u razmišljanju o tome da će jednog dana normalno hodati. "Potpuno sam samostalan od marta mjeseca, idem sam do kafića, šetam. Jedino što me drugi voze", dodaje on.

Slobodan se cijelog događaja nije sećao kada je završio u bolnici. Ono što mu je bilo najvažnije kada je "došao sebi" je i da li je neko nastradao u nezgodi.

"Bio sam srećan kada sam videjo snimak nezgode koji su dugo krili od mene, jer sam shvatio da nikoga nisam ubio. Nisam se sjećao tog događaja i bilo mi je bitno da znam da niko nije nastradao, a ja ću se već izboriti i vratiti na noge", ispričao je on. Na pitanje da li je razmišljao da ponovo sedne na motor, odgovara da nije o tome razmišljao, ali da voli ta prevozna sredstva.