Navijač Crvene zvezde Zdravko Radojević ubijen je 30. oktobra prije 3 godine u Ritopeku

Za ovaj monstruozni zločin optuženi su pripadnici klana Veljka Belivuka i Marka Miljkovića. Njegov DNK pronađen je u ovoj kući strave, a sve detalje ubistva otkrili su svjedoci-saradnici u poistupku protiv klana, Srđan Lalić i Bojan Hrvatin.

Prema njihovim riječima, Radojeviću je jednim udarcem sjekirom presudio upravo Veljko Belivuk.

Lalić je ispričao da su Miljković i Belivuk koristili Skaj nalog otetog Mileta Radulovića i da su tako navodno saznali da Radojević priprema njihovo ubistvo.

- Radojević je tada preko Skaja spominjao da treba djeci da se vade oči i da se maltretiraju žene. Nije tada znao da se dopisuje sa Markom Miljkovićem, pa mu je on napisao da pusti djecu i žene i da se fokusira na neprijatelje - rekao je Lalić odgovarajući na pitanja optuženog Miljkovića.

Prema riječima drugog svjedoka-saradnika, koji je i sam učestvovao u ubistvu Radojevića, jedna stvar je posebno iznervirala pripadnike klana.

- Za Zdravka Radojevića sam prvi put čuo na izdržavanju kazne od Miloša Budimira, jer je prodavao drogu za Radojevića ali da nije ispao korektan prema njemu. Braća Budimir su prodavala drogu za njega, on je bio navijač Zvezde, i planirao je da mu se revanšira. Posle ubistva Vukićevića, braća, Miljković i Belivuk odlaze u Tursku, i Miloš me je pitao da li hoću da odem da pogledam da li oko Radojevićeve kuće ima kamera, da mu se postavi eksploziv. Poslao mi je sliku njegovog "mercedesa", ali mi je posle pisao da se odustaje. Kada su se vratili sa mora, rekli su mi da su saznali da se Zdravko povezao sa Crnogorcima, da se promangupirao, da juri Marka Budimira i da ne može da ga nađe ali da će se revanširati ženi i djeci i to je nas iznerviralo, jer smo radili profesionalno, između sebe, nismo dirali porodice - ispričao je Hrvatin.

Plan je, prema riječima svjedoka-saradnika Hrvatina, bio da Nebojša Janković namami Radojevića na parking kod Laste, a da se podmetne pucnjava Radojeviću na kuću u kojoj živi otac Marka Budimira.

- Moja uloga je bila da napravimo lažni sudar kod Laste, da provjerimo da li Radojević ima pratnju ili da li ima policije. Nebojša Janković ga je sačekao bijelim "renoom", a Radojević je trebalo da dođe "pasatom". Radojević je kasnio i Marko Budimir je komentarisao da je "takav, cio život neodgovoran". Kada je stigao, otišao je sa Jankovićem, mi smo izazvali lažni sudar ali nikoga nije bilo. U kući su Radojevića čekali Belivuk, Miljković, Lalić, Draganić i Miloš Budimir - ispričao je Hrvatin i naveo da je on sa Markom Budimirom otišao da kupe hranu i kombinezone i da su se potom vratili u kuću.

- Kada sam došao u kuću sa Markom Budimirom, popeli smo se na sprat. Zatekao sam Miljkovića koji sjedi pored Radojevića i Miloša Budimira koji priča nešto sa njim. Dok sam ja bio u kući, niko ga nije prstom takao. Rečeno mu je da je najbolje prošao od svih koji su došli u kuću. Savadali su ga tako što su Belivuk i Miljković izletjeli iz dječije sobe, bila je anegdota da su se zaglavili na vratima jer su krenuli u isto vrijeme. Stavljen je na krevet, vezane su mu ruke, Janković i Draganić su došli sa fantomkama, dali mu da napuni okvir sa municijom, da ga ispipa i taj pištolj je bio za to da se radi lažno pucanje na kuću Budimira - nastavio je izlaganje i objasnio da su Radojevića potom kroz garažu spustili u bunker.

Dok je trajalo ispitivanje svjedoka-saradnika Bojana Hrvatina on je otkrio zašto je baš Belivuk ubio Radojevića i opisao svaki detalj ubistva.

- Rekao je "ajmo braćo ko će da ga riješi", ja sam ćutao, Budimir je rekao "kum mi je" i on je onda uzeo sjekiru.

Prema riječima svjedoka-saradnika, za učešće u ovom ubistvu Hrvatin je dobio 10.000 evra, a kasnije je pomogao da se djelovi tijela Radojevića odvoje i stave u mašinu za mlevenje.

- Zdravko Radojević je prošao najbolje od svih! To mu je i rečeno... U jednom trenutku je Veljko rekao ovako: "Ajmo, braćo, ko će da ga riješi?". Dok je to izgovarao, Veljko je već krenuo ka sjekiri. Ja nisam htio da se miješam, samo sam pomagao oko fosne, koju je trebalo podmetnuti pod glavu. Skinuli smo ga polako, okrenuli smo ga s leđa na stomak i stavili mu glavu na fosnu. Veljko mu je presudio bukvalno jednim preciznim i jakim udarcem. Kada je ubio Zdravka, čulo se samo onako: "Aaaahhh" - rekao je ranije Bojan Hrvatin, svjedok-saradnik protiv klana.

Inače, Hrvatin je otkrio i da je klan njega držao kao "džokera" ukoliko im otmica ne uspije, a plan je bio da Hrvatin Radojeviću postavi bombu i da ga tako likvidiraju, ali na kraju, kako kaže, za tim nije bilo potreba jer je likvidiran u Ritopeku.

- Belivuk ga je ubio, a mene je pitao da li hoću da nastavim, ja sam uzeo nož i odvojio glavu - isričao je jezive detalje ubistva Hrvatin.

- Isto smo uradili, odvojili glavu sa strane, onda udove, vadili unutrašnje ograne, karlični dio. Isti je metod bio. Kada smo krenuli, napunili prvo korito, ušli su i Draganić i Janković i uporedo krenuli da melju dok smo mi obrađivali ostatke.