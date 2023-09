Nakon pauze zbog pregleda okrivljenih, suđenje klanu Veljka Belivuka i Marka Miljkovića je nastavljeno, a otkriveno je i kako će svjedočiti svjedok oštećeni I.S.

Izvor: Kurir/Ana Paunković/TV Pink/screenshot

Pauza u Specijalnom sudu je oko 17:20 završena nakon završenog pregleda Veljka Belivuka i ostalih okrivljenih koji su tvrdili da im nije dobro. Sudsko vijeće se vratilo u sudnicu nakon što je ustanovljeno da su svi sposobni da pristustvuju glavnom pretresu, a poznato je i kako će svjedočiti I.S. koji je tri dana mučen i zlostavljan na stadionu "Partizana".

"Sudu je dostavljen izvještaj i iz ljekarskog izvještaja proizilazi da su pregledani Nebojša Janković, Nemanja Lakićević, Aleksandar Vučinić. Po izvještaju zatvorskog ljekara pregledani su Belivuk, MIljković i Vlade Draganić i svi su sposobni da prisustvuju glavnom pretresu", saopštila je sudija šta su zaključili ljekari nakon pregleda.

Što se tiče svjedočenja svjedoka oštećenog I.S, on će biti ispitan ali bez prisustva javnosti zbog zaštite privatnosti učesnika u postupku. Prema navodima optužnice, on je mučen i silovan u prostorijama na stadionu "Partizana", a te prostorije su koristili pripadnici ove organizovane kriminalne grupe.

U iskazu koji je dao u tužilaštvu naveo je da je došao u Beograd kao turista i da su ga pripadnici kriminalne grupe uvukli u prostorije kada je došao da napravi selfi ispred stadiona. Rekao je da su se tri dana iživljavali nad njim, da misli da su mu sipali nešto u vodu. Do detalja je ispričao i kako su ga vezivali tukli ga držaljom od sjekire, a potom ga seksualno zlostavljali.

Naveo je da su ga optuživali da je “cinkara” i da je došao da špijunira Belivuka i Miljkovića. Pustili su ga, kako je naveo, tek posle tri dana, ali su mu zaprijetili da nikome ne smije da govori šta je doživio, niti da se vraća u Beograd u narednih godinu dana.