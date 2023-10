Razredna dečaka ubice iz Ribnikara će morati da svedoči.

Razredna dečaka ubice (14) koji je 3. maja ubio devet učenika i radnika obezbeđenja OŠ" Vladislav Ribnikar", prema nezvaničnim informacijama je u lošem psihičkom stanju zbog strašnog masakra koji je izvršio njen učenik.

Razredni starešina prošlogodišnjeg 7/2 u OŠ "Vladislav Ribnikar" moraće da svedoči na sudu u parničnom postupku koji je 27 oštećenih odnosno, roditelji, braća i sestre, dečakovih žrtava pokrenula protiv dečaka ubice, ali i njegovog oca, majke, ali i škole.

Dečakova razredna će morati da objasni i kako je on prebačen u njeno odeljenje pred početka školske godine kao i čija je to bila odluka. Pojedini roditelji učenika ove škole za medije su izjavili da razredna nije imala ništa sa dolaskom dečaka u njeno odeljenje i da je to bila odluka direktora.

"Ona žena je u šoku. Nije to više ista nastavnica. Znamo da će svedočiti na sudu. Kada je taj dečak upisan u njeno odeljenje ona je decu usmeravala da ga lepo prihvate i uključe kako u školske aktivnosti, tako i u druženja. Delovalo joj je da nema problema, sve do tog dana. Sada žena ne zna šta da kaže i ona i svi mi proklinjemo dan kada je dečak došao u odeljenje", kazala je za medije majka jednog učenika ovog odeljenja.

Inače u parničnom postupšku osim razredne starešine o kobnom danu, ali i onome što je prethodilo, a moglo je da ukazuje na problem biće pozvani da govore i drugi zaposleni u školi.

