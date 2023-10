Svjedok opisao kako su majka i ćerka poginule na auto-putu kod Velike Plane.

Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić

Majka S. Š. (46) i njena ćerka (17) poginule su u četvrtak ujutru oko 6 sati kada su pretrčavale auto-put u mjestu Krnjevo kod Velike Plane, a potreseni mještani pomenutog sela ističu da je udarac bio jeziv, te da su scene na putu ledile krv u žilama.

Očevidac ove stravične nesreće opisao je scene ove stravične nesreće koje nikada neće zaboraviti. "Scene su bile kao iz najgorih horor filmova. Krv, vriska, jauci. Tijelo djevojčice je odletjelo 42 metra od udarca automobila, dok je majčino tijelo završilo čak 54 metara dalje. Taj dio puta bio je prekriven lokvom krvi. Nepromišljenost ih je koštala života. I majke i ćerka su izgubile život istog dana", navodi sagovornik.

Prema njegovim riječima, vozač automobila, državljanin Bugarske, vozio je u skladu sa propisima, i u krvi nije imao ni alkohola ni drogu. "Vozač koji je naletio na majku i ćerku ima samo 23 godine. Nakon sudara, odmah je zaustavio vozilo i izašao. Bio je vidno uznemiren. Vozač je poštovao propise, nije prekoračio brzinu, a svijetla su mu bila upaljena. Očigledno je da nije bila njegova greška. Mladić nije očekivao da će majka i ćerka pretrčati autoput. Vjerujem da će i njemu ostati trauma za cio život", dodaje on.

Sagovornik ističe da je tragedija nastala usled nepažljive odluke, ali i pogrešne procjene majke i ćerke. "Nisu smjele pretrčavati auto-put, a kada su već to učinile, očigledno su pogrešno procijenile situaciju. Jedna greška ih je koštala života. Ali, sada je uzaludno pričati jer ništa ne može vratiti njihove živote. To je velika tuga", rekao je on.

Naglašava da je najpotresnije to što je nesrećna žena ostavila iza sebe još jednu ćerku od šest godina, koja je u jednom danu ostala bez majke i sestre. "Tinejdžerka koja je izgubila život bila je ćerka iz prvog braka. Majka je iza sebe ostavila još jednu malu ćerkicu. S. je živjela sama sa njih dve, bez muža već godinama. Kada su krenule za Beograd kod doktora, mlađu ćerkicu je ostavila kod oca. Plan je bio da bude s njim za vikend i da je S. pokupi u ponedeljak. Nažalost, to dijete više nikada neće dočekati svoju majku. Šta će biti sa djevojčicom, zaista ne znamo", priča neutješni meštanin.

Uz to, on navodi da je majka vodila ćerku u Beograd na pregled zbog visokog očnog pritiska koji je imala tinejdžerka.