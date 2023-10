Situacija na Bliskom istoku se ne smiruje, svijet strahuje od potencijalne eskalacije.

Profesor i doktor Duško Tomić, sa Fakulteta za bezbjednost i globalne studije Američkog univerziteta u Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Miroslav Španović, pukovnik u penziji, su na "Kurir" televiziji razmijenili mišljenja o ratu u Izraelu. Da podsjetimo, sukob Izraela i Hamasa je počeo u subotu 7. oktobra u ranim jutarnjim časovima kada je na Izrael ispaljeno 5.000 raketa.

"Ne zna se koji su motivi Amerike bili, Kina je razočarana, a Rusi suzdržani. Hezbolah, odnosno Hamas, svi su spremni na ogromne žrtve zarad postavljanja palestinskog pitanja na svjetski nivo... Očigledno je da su spremni na ogromne žrtve, jer do sada nikada nisu sklopili mir", rekao je Španović.

Tomić je prokomentarisao bombardovanje baptističke bolnice Al-Ahli u Gazi. Tada je stradalo najmanje 500 ljudi, a ukupan broj žrtava je veći od 1.000.

"Bolnica je legitiman cilj, ako su u nju postavili detonatore. Koliko ja znam, Izrael je tražio da se bolnica evakuiše. U svakom slučaju izaziva ogroman medijski eho. Taj eho politički i kao i svaka druga poruka je nešto na čemu insistira Hamas. Ne bi Bajden tek tako izjavio da nema operativne informacije o tome ko stoji iz ovoga... Ima hiljadu primjera... Njemci su se 1939. godine, obukli u poljske unifrome i tako ušli u rat... Igara i igrica ima i biće ih... Cio prostor je potpuno satelitski pokriven,u ovako senzitivnom trenutku ne bi Bajden sebi dozvolio grešku, da nije suprotno.

Amerikanci poslali dva nosača aviona, a Izraelci ne vrše dalju stimulaciju, balansira se situacija. Svi kažu došlo je do neke vrste iznenađenja, nemoguće je da podignete 300.000 ljudi iz stanja potpunog mira u punu ratnu gotovost, ali da se podigne sve na ovaj nivo opsega aktivnosti, znate... I jedni i drugi su se pripremali, a svako gleda da sačuva svoju vojnu efektivu, dok na bazi operativnih podataka Mosada, oni targetiraju mjesta na kojima su imali osnovane sumnje da su tu pripadnici Hamasa...", istakao je Tomić.

Tomić se potom osvrnuo na Katar i Hezbolah. Naveo je da rat nije nikome u interesu.

"Svako gleda da postigne balans, nikome ne ide u prilog rat", dodao je Tomić.

Španović se potom dotakao iskaza sagovornika da su Sjedinjene Američke Države poslala dva najveća nosača aviona u svijetu. Iz vojnog ugla je objasnio o kakvim nosačima aviona je riječ.

"On je dugačak 333 metra, visok 75 metara. Nabrojano je 75 aviona, koje nosi a kreće se 50 kilometara na čas, n jedna država u srednjoj Evropi nema ovoliko. Ima dva nuklerarna motora, ogromne snage, a gorivom se puni jednom u 25 godina! Ovo što je Izrael uradio može da uradi samo još Kina koja koja ima milijarde ljudi. Znači Izrael je pripremio za 48 sati, 300.000 obučenih rezervista. Znači samo preko 100 aviona je poletjelo iz Njujorka. Skupiti 300.000 ljudi za 48 sati, to je skoro pa nemoguća misija! Avioni 'Air Serbia' koji su išli u Tel Aviv po naše građane da ih vrate nazad, svih sedam letova bili su puni Izraelaca koji su otišli za Tel Aviv", opisao je Španović nosač USS Gerald R. Ford (CVN-78).

Potom se osvrnuo na ulogu Hezbolaha. Opisao je njihovu snagu i moć.

"Malo se spominje Hezbolah u Libanu. Hezbolah je, sem u avijaciji, apsolutno ravan izraelskoj armiji i jako su dobro obučeni. Dva nosača aviona služe za ono da bi drugima rekli da ne prilaze... Ipak, uprkos masakru koji je Hamas počinio nad nedužnim civilima u Izraelu, ipak napad na bolnicu nije u redu, osim ako se iz bolnice ispaljuju granate. I naravno zavisi ko je bio u toj bolnici. Ako su imali podatke ko je bio u toj bolnici, a ranije već likvidirali trojicu generala Hamasa... I pod time da su Palestinci spremni da daju polovinu stanovništva po cijenu države - onda je moguće da su i oni granatirali bolnicu", navodi pukonik Španović.

Tomić se potom pitao da li Izrael ima moć da se bori na pet frontova uz pomoć Sjedinjenih Američkih Država. Objasnio je i na koji način bi sukob mogao da se prelije na Evropu.

"Ovdje može da dođe do šireg opsega priče ukoliko Hezbolah izmakne kontroli. SAD, kao veliki igrač na političkoj sceni, oni su prije dva mjeseca u Jemenu, posredovali u tome da dođe do pomirenja Huta i Saudijske Arabije. A Huti su eksponencija, pravi proksi ratnici Irana. A sa druge strane Iran i Saudijska Arabija došli su u normalizaciju odnosa posredstvom Kine. Zašto je Blinken bio u svim tim državama. Ovo je tipičan odnos između Izraela sa jedne strane i Hamasa sa druge strane. Uključivanje Hezbolaha se drži pod kontrolom. Liban je potpuno podijeljen. Na 13 hrišćanskih i ostalih muslimanskih frakcija... Bez obzira koliko neko želi da se proširi sukob i dođe do sukoba unutar samog Libana, taj će se sukob onda prenijeti na teritoriju Evrope...", dodaje Tomić.

Za kraj, Tomić je imao dramatično upozorenje. Govorio je o organizaciji ISIS.

"3.500 pripadnika Isisa došlo je na teritoriju Evrope. To su radikalni islamisti. Oni će slati jasne političke poruke da se određene države stave pod mobilnost sa ciljem da Palestina postane država... Poznajem Izraelce i njihovu borbenu i bezbjednosnu spremnost i njihovo 'Nema pobjede bez krvi' i 'Kad nešto počneš završi' ", podvukao je i dao komentar o terorističkim napadima na tlu Evrope:

"Najbitnije je da se povisi nivo bezbjednosti u Evropi. U ovom trenutku je zatvorena granica između Italije i Francuske...Ne treba podstrekivati žarišta", zaključio je Tomić.

Španović sluti na najgore. Pomenuo je ratne zločine.

"Hoćete da pretjerate milion i sto ljudi preko Gaze, i ako krenu u ofanzivu, u šta sumnjam jer je nevjerovatno da se uđe među dva miliona građana, mislim da bi to bio loš potez Izraela, a to su onda žrtve o kojima će svijet pričati, a već je jedan ratni zločin počinjen", zaključio je Španović.

