Predsednik Srbije, koji se nalazi u Kini, je rekao da nas situacija u Gazi vodi u šire regionalne sukobe.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je iz Kine da treba da sačuvamo mir u nemogućim uslovima u svetu. "Kao da su svi poludeli, kao da ne znaju koliko je 5+5. Kao da to nije 10, prosto svi hrle, podižu uloge do krajnjeg nivoa, odakle više nema povratka. Situacija u Gazi nas vodi u šire regionalne sukobe. Sile imaju proksije, koji ako zarate to de fakto znači svetski rat", rekao je Vučić.

Podsetimo, Vučić boravi u Pekingu gde prisustvuje trećem međunarodnom strateškom forumu "Pojas i put". On je izjavio da je u Kini potpisan rekordan broj sporazuma o saradnji sa tom zemljom. Kazao je da je potpisano čak 18 sporazuma i da je reč o dokumentima koji predviđaju stratešku saradnju.

"Ono što smo postigli u Kini ima istorijski značaj. Potpisano je 18 sporazuma, to je rekordan broj, ali najvažniji je strateški značaj i karakter tih sporazuma koji će se videti u godinama i decenijama pred nama", kazao je.

Istakao je da Srbija ima veliku prednost, a to što ima Institut za veštačku inteligenciju, kao i to što ćemo pre kraja godine početi da gradimo BIO4 kampus u Beogradu. "To će našu zemlju da istakne ispred drugih zemalja", naglasio je Vučić.

Takođe, kaže da zato moramo da insistiramo na daljoj ubrzanoj industrijalizaciji i reindustrijalizaciji i izgradnji puteva i pruga, po čemu inače prednjačimo u celoj Evropi proporcionalno broju stanovnika i veličini.

"Verujem da ćemo imati priliku da ponovo ugostimo predsednika Kine Sija. Moramo da napredujemo i da se osavremenjavamo. Moramo da osnažimo i našu namensku industriju jer 'postoji glad za tim proizvodima'. Imamo veoma dobre proizvode, naše mine, punjenja i granate su veoma tražene", rekao je Vučić i dodao:

"Azija i Afrika su naša budućnost, uz razume se dalji nastavak evropskog puta. Naša sadašnjost je da pokušamo da sačuvamo mir u svetu opšte histerije. Svi hrle, podižu uloge do krajnjeg nivoa, odakle više nema povratka. Ako hoćete da ratujete, svi morate da znate da je cena za to previsoka. Još jedno žarište, u Gazi, nas vode u šire, regionalne, svetske sukobe. Nadam se da svet to može da izbegne. Guramo da nam zemlja ekonomski brže raste i gledamo da pronalazimo izvore rasta svuda u svetu".

Takođe se ponovo dotakao teme energenata, obavestivši da je danas nafta na 91,6 dolara i da treba da preduzmemo mere kako ne bismo povećavali cene naftnih derivata.

