Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je gost večeras na televiziji "PRVA" gde govori o svim aktuelnim temama.

Izvor: TV Prva / printskrin

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je gost večeras na televiziji "PRVA" gde govori o svim aktuelnim temama.

"Nikada ne možete da tvrdite šta će se dogoditi, ali ljudi u Srbiji treba da budu mirni i spokojni. Uspećemo da sačuvamo mir zahvaljući snazi naše države i vojske. Odavno bi drugi preduzimali akcije protiv nas da nije tako, neće biti sankcija protiv naših građana, samo protiv mene. Ljudi ne moraju da brinu, ni što se tiče viza, životnog standarda. Uveren sam u to", rekao je Vučić na konkretno pitanje da li građani Srbije treba da se plaše rata i sankcija.

O Kosovu i Metohiji

"Važno je da nastavimo dijalog iako suštinskog dijaloga nema. Kurti je to zloupotrebljavao, zapad nije ništa rekao na to. Moja molba Srbima je da izađu na izbore, da se organizuju što pre u sve četiri opštine i neka Kurti kaže da ne želi izbore. Neka kaže da ih ne želi sa 3,4 odsto podrške. Srbi su napustili institucije kada ih je ukinuo Aljbin Kurti, a ne iz svog hira kako neki pokušavaju da predstave. Deset godina su čekali formiranje ZSO. Svima je jasno zašto su se ljudi na severu Kosova pobunili, ali niko to neće da kaže.

Imamo odgovorno i ozbiljno državno rukovodstvo. Ako mislite da sam išao u Granadu da gubim vreme, nisam. Radio sam svoj posao vredno i marljivo. Još mnogo teških trenutaka je pred nama. Ne zaboravite, 22 od 27 zemalja Evropske unije je priznalo Kosovo. Tu su i Sjedinjene Američke Države kao najveća sila“", naveo je Vučić.

Izbori

"Izbori su 17. decembra, sve zahteve smo uslišili. Biće republičkih, beogradskih i pokrajinskih", rekao je Vučić.

Plate i penzije

"Od 1. januara 2022, bilo je pet povećanja. Kumulativno, u dve godine je 56,1 odsto. Inflacija je 32 odsto. Koliko penzija ide brže od inflacije? Plate će već u decembru biti 820 evra. U decembru će prosečne plate biti 800 evra, u Beogradu to ide u nebesa. To su stvari za nas od ključnog značaja", kazao je Vučić.

BONUS VIDEO: