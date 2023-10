Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić gostuje na Hepi televiziji gde govori o pritiscima na Srbiju zbog dešavanja u selu Banjska.

Izvor: Happy TV/screenshot

Vučić je rekao da su uspjesi po pitanju KiM rezultat teškog rada, i otvoreno je poručio da bi našli nešto drugo, da se nije desila pucnjava u Banjskoj.

"Koliko god smo mi orijentisani ka kompromisu, neki iz Evrope su najavljivali kontramere i stajali na Kurtijevu stranu", rekao je predsednik.

On ističe da se često suočavamo sa raznim problemima, i dodaje da je mnogo važnije da ukažemo na sopstvene propuste i greške, ali i da razumijemo korjene problema.

"Korjen problema je u Kurtijevom režimu, ali ću reći i gdje je moja krivica. Korjen svega što se desilo u Banjskoj su ono što se desilo prije godinu dana i prije manje od godinu dana. Prije dvije godine kada je Kurti došao na vlast počeo je stvarni teror nad Srbima, i posvećeno se bave time. Kada njemački novinari kažu da je to groteskno, oni lažu. I njihova ambasada u Prištini zna da je otišlo 11 odsto Srba od kada je Kurti došao na vlast. Čekaju da Kosovo ostane bez Srba",rekao je Vučić.

Vučić kaže i da su već u septembru postavljane barikade zbog tablica i dokumenata, i da smo tražili rješenja da bismo izbjegli sukob.

Izvor: Happy TV/screenshot

"Zatim idu dodatni problemi, smjena Đurića, komandira policije, direktno iz Berlina stigao nalog, i onda počinje haos. Srbi postavljaju barikade, vi vidite iz Kforovih izvještaja, da tamo stoje eksplozivne naprave koje povezuju kamione, da ih ne bi odvukli. Kao što je i ovaj policajac poginuo od eksplozije, a ne u unaksrsnoj pucnjavi", rekao je on.

Htjeli su da direktno optuže Radoičića da je ubio policajca, rekao je predsjednik, pa se vratio na uzrok problema.

"Srbi su se podigli, to je bio miran ustanak. Negdje 15 dana vodimo teške razgovore sa svima, i dolazimo do papira koji prihvataju i EU i Amerika. To je bio nacrt da će da puste sve koji su na barikadama, da neće da hapse Srbe. Ja sam išao na razgovor u Rašku, tu je bio i Radoičić. Prvo veče nisu prihvatili da se povuku. Ja pričam sa Eskobarom, on je prvo rekao da ne može, onda je prihvatio i to. Pitao sam ih šta ja mogu da uradim za njih, ja sam dobio obećanje najmoćnijih sila svijeta", podsjetio je on.

Vučić o Danu žalosti

Svi koji su komentarisali dan žalosti su lažovi, i govoriću o tome u Španiji, makar bio jedini koji će pričati o tome.

"Nama govore, ovo su slike od pre osam godina, kada je ubijeno osam makedonskih policajaca. Ubili su ih pravi teroristi sa Kosova, njih 14 je stradalo. Ovo su takozvane državne sahrane u Hali sportova u Prištini. Tu je bio i Isa Mustafa. Ovo je spomenik Rize Bega u Prištini. Pogledajte to, i oni nekome govore nešto. Ne samo da su bili dani žalosti, nego su spomenike dizali. Tada je ubijeno osam policajaca, i oni nisu teroristi, već je uslijedila opšta amnestija. Da vidite sa čim se suočavamo, da znate da za nas nema pravde, i da za nas važe posebna pravila. Sve dok neko ovde ne bude priznao tzv. Kosovo", kazao je Vučić.

Kurtiju niko ne postavlja pitanja, i to je ogroman problem, ali mi moramo sebe da podignemo i da radimo, rekao je Vučić.

"Nama su penzije porasle 5.5 odsto prije nekoliko dana. Ali to kod nas nije vijest, već je vijest da će biti nekog poskupljenja za 2 i po mjeseca. Biće iovakvih i onakvih stvari, ali Srbija će svakako da ide napred. Toliko je odvratno to što su neki radili u Beogradu", rekao je on.

Vučić kaže i da će na sastanku u Granadi govoriti samo istinu.

"Ja ću pričati istinu o ovim događajima, baš o tome. Ja nemam tu šta da krijem. Smiješno mi je kada mi kažu da ja stojim iza toga. Znate li koliko svedoka imamo, koji su slušali šta sam govorio. Jedini problem za njih je što ja neću da učestvujem u hajci protiv srpskih momaka. Oni nisu zli, niti teroristi, već je dotjeralo cara do duvara", kazao je Vučić.

Istakao je i da je lako mnogima da iz Beograda govore o svemu, iz kafića, i dodaje da nema nikakvih dokaza da su Rusi ili Vagner učestvovali u svemu.

On je rekao i da Milan Radoičić nije akademik niti pjesnik, već je čovjek koji je rastao sa ulice.

"Ali je uvek bio uz svoj narod. Kritikovali su ga zbog bogatstva. Vidite, meni bogatstvo ne znači ništa, ako moj narod nema slobodu. Ubistvo policajca osuđuje, ali razumijem motive tih ljudi", rekao je on.