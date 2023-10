Žena Đ.S. je 28. juna ove godine bila zaključana u stanu muškarca M.L. u Zagrebu, a uspela je da pobegne tako što je skočila sa četvrtog sprata.

Izvor: Profimedia

Žena Đ.S. je 28. juna ove godine bila zaključana u stanu M.L. u Zagrebu, a uspela je da pobegne tako što je skočila sa četvrtog sprata. On ju je zaključao nakon što je došla kod njega kada joj je tražio 50.000 evra koje joj je prethodno pozajmio, piše "Jutarnji list".

Zaključao je vrata, izvadio ključ iz brave i pretio joj je da neće živa izaći iz stana. Ona je uspela da izađe kroz prozor i da se spusti sprat niže, ali su joj ruke popustile i pala je na zemlju sa četvrtog sprata.

Zadobila je višestruke prelome nogu, rebara i pršljenova. Policija je potom uhapsila M.L. i preti mu pet godina zatvora.

Žrtva i muškarac se poznaju šest godina

On sebe ne smatra krivim. Otkrio je da ga Đ. S. poznaje šest godina, da nisu bili u vezi, ali da su se družili. Opisao ju je kao okorelu kockarku kojoj je želeo da pomogne pozajmljivanjem novca.

"Nazvala me je 15. juna, nakon što se dugo nismo čuli, i tražila novac. Zvala me je svaki dan i na kraju sam joj platio 50.000 evra od prodaje zemlje. Da bi ona na kraju došla kod mene 28. juna i ponovo tražila novac. Rekao sam da nemam i da mi vrati ono što je pozajmila, na šta je ona rekla: 'Ako nećeš, videćeš. Onda ćemo to uraditi ovako'. I ona je posle toga skočila kroz prozor. Bio sam u šoku. Kada je zakoračila, predomislila se i držala se za deo prozora, ali se okliznula i pala. Sve što mi se stavlja na teret je laž. Ne mogu da verujem da me optužuje i da sam ja zaključao, a ključ je sve vreme bio u bravi", branio se optuženi M. L.

Upoznali se preko zajedničkih prijatelja

Priča žrtve je mnogo drugačija. Rekla je da ga je upoznala preko zajedničkih prijatelja i da joj je često govorio da su ga svi pokrali. Od oca je nasledio veliku svotu novca koju je, dodala je, uglavnom prokockao u kockarnicama.

"I ja sam se povremeno kockala na aparatima, a povremeno mi je Mato dao da se kockam njegovim novcem. Bilo su to iznosi od oko 200 kuna. Često me je zvao, postao je ljubomoran i posesivan. Kada mu je umrla žena, pozvao me je da dođem kod njega, rekavši da je sam kao pas i zamolio me je da mu pokažem novu igru na internetu. Pa sam mu je otvorila preko mog računa za klađenje u Germania kladionici. A kako bi igrao, morao je da uplati novac i unese broj kartice, CVC preko m-tokena i m-zabe. Igrao je preko mog računa, a ja sam njegov dobitak redovno isplaćivala na njegov bankovni račun", prisećala se Đ. S.

Što se tiče kobnog 28. juna 2023. godine, kada je pala kroz prozor sa 4. sprata, otkrila je da se “autom odvezla u Borovje da mu pokaže kako se igra onlajn kazino”. Ispričala je kako su došli do stana.

"Rekao je da će napraviti onlajn nalog, ali da ne želi da uradi verifikaciju u kafiću već u stanu, pa smo otišli ​​u stan. Bio je nervozan, nije me ni pogledao, hodao je pognute glave, a pri ulasku u stan zaključao je vrata. Imao je crvene oči i belo oko usta. Hodao je oko mene, lupao papučama o orman. Rekla sam mu da se smiri, a on mi je rekao da ćutim. Onda je pitao da li sam se odmorila i dodao da mogu da vrištim koliko hoću, ali da napolje neću da izađem živa. Plakala sam i molila ga da me pusti, gledala sam stan i razmišljala šta da uradim. Kada je nekome počeo da šalje poruku na mobilni telefon 'upali motore' i okrenuo mi leđa, izašla sam napolje kroz otvoren prozor da bih se spustila na 3. sprat. Držala sam se rukama za okvir prozora. Mora da me je video kako visim, ali je bio toliko drogiran da nije reagovao. Izgubila sam snagu u rukama i pala. Vikala sam u pomoć", prisećala se povređena žena, navodeći da su joj tada pritrčali prolaznici. Ona takođe smatra da joj je Mato L. zamerio što je nekoliko dana pre tog događaja odbila da dođe u njegov stan.

Ona tvrdi da mu novac ne duguje. On je, prema njenim rečima, prokockao taj novac.

"Rekao mi je da mi je 'bacio bombonu', odnosno prevarom me namamio u stan. Pritom je pominjao 50.000 evra. On je taj novac potrošio, pa je pokušao da na mene prebaci krivicu za taj gubitak, da sam ga prokockala. Ne dugujem mu novac", zaključila je oštećena, koja je zbog zadobijenih povreda već imala dve operacije.

Povređenoj ženi pomogao prolaznik

Među prvima joj je te večeri u pomoć pritekao Igor B., koji se u tom trenutku nalazio u parku pored zgrade. Primetio je ženu staru oko 35 godina kako kuka na zemlji, a kada su pogledali u zgradu i kada mu je rekla da je pala sa 4. sprata, na jednom od prozora stanova “ugledao je 50-godišnjaka, proćelavog i sa mobilnim telefonom na uhu”.

"Kada smo ga pitali da li je pala sa tog prozora, gestikulirao je odmahujući glavom i pokazujući prstom, uveravajući sve da nije. Na kraju su došla Hitna pomoć i policija. Ušli smo u ulaz. Policajac ga je pitao da li je pio, na šta je on odgovorio potvrdno", zaključio je svedok.

BONUS VIDEO: