Uprkos iscrpnim žalbama osumnjičenih, jedan okružni sud u zemlji koji je odlučivao o njihovim žalbama smatrao ih je neosnovanim.

Izvor: Kurir/Ž.M.

Miša Jovanović (57) iz Lazarevca ubio je suprugu Gordanu Jovanović (47) i teško ranio njenog brata Gorana Radosavljevića (42) u kafiću "Mali Pariz" u centru Kruševca, a posle višečasovne policijske potere pucao je sebi u glavu u kukuruzištu kod sela Brđani.

Stravičan zločin dogodio se pre tačno četiri godine oko 10.30 sati u Brijanovoj ulici. Prema rečima očevidaca, Gordana i brat Goran su prvi došli u kafić, a Miša je stigao nakon 20 minuta. "Oni su sedeli u letnjoj bašti i pili kafu. Čuo sam kako Miša nagovara Gordanu da mu se vrati, a iz njihove priče sam shvatio da se ona zajedno sa decom pre dva meseca odselila iz Lazarevca. Kada je ona rekla da neće, Miša je ustao i povikao: 'Obećavam ti, ubiću prvo tebe, pa decu i sebe!' Zatim je izvadio revolver i dva puta pucao Gordani u glavu, a onda jedan hitac ispalio šuraku u glavu. Oni su pali kao pokošeni, dok je on istrčao iz kafića i pobegao", rekao je jedan od svedoka.

Posle svega naručio pljeskavicu

Na mesto pucnjave ubrzo je došla Hitna pomoć koja je u bolnicu prevezla teško ranjenog Gorana. Za nesrećnu Gordanu nije bilo spasa. Policija je odmah počela opsežnu potragu za Jovanovićem, koji je sa mesta zločina pobegao vozeći svoj crni džip.

"Budući da je osumnjičeni rekao da će ubiti i dvoje dece, koje ima sa Gordanom, policija je prvo njih obezbedila. Međutim, za to vreme je Jovanović već stigao u Čačak. On je čak svratio do jednog kioska, gde je kupio pljeskavicu, kao da pre toga nije počinio krvavi zločin", naveo je tada Informerov sagovornik iz istrage.

Iskusnim operativcima nije trebalo dugo da lociraju ubicu i krenu sa pripremama njegovog hapšenja. "Kada je Jovanović shvatio da je otkriven, on je uskočio u svoj džip i velikom brzinom počeo da beži. Za njim je pojurilo nekoliko policijskih patrola. Na punktu kod Preljine iznenada je uleteo u suprotan smer i sve je izgledalo kao da hoće namerno da se zakuca u nekog. Vozio je sumanuto, a automobili koji su dolazili iz drugog pravca su mu se sklanjali sa puta. U jednom trenutku, u ataru sela Brđani, izgubio je kontrolu nad vozilom i udario u zaštitnu ogradu", naveo je izvor.

Jovanović je, kako je dodao, odmah iskočio iz automobila i dao se u beg: "Preskočio je ogradu na autoputu. Zatim je počeo da beži kroz kukuruze. Međutim, dok su ga policajci sustizali, Miša je zastao, okrenuo se i pucao sebi u glavu. Preminuo je na mestu.

BONUS VIDEO: