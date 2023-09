Policija je uhapsila tinejdžera (16) koji je čekićem smrskao lobanju vršnjaku.

Izvor: Kurir

Policija u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu uhapsila je tinejdžera (16) koji se sumnjiči da je, u noći između subote i nedelje, u centru grada čekićem smrskao lobanje vršnjaku.

Prema informacijama, maloletniku je pisana krivična prijava za nanošenje teških telesnih povreda. Dečak kome su lekari u Urgentnom centru konstatovali prelom lobanje pušten je na kućno lečenje.

"On je rekao da je subotu uveče došao sa još dva druga u centar grada. U jednom trenutku se pojavila grupa mladića sa kojom je njegov drug imao sukob od ranije. Kada je izbila svađa on je pokušao da ih smiri i tako zaštiti druga. Međutim, samo je u jednom trenutku osetio udarce u glavu. On je rekao da ne zna ko je mladić koji ga je napao. Da je teško povređen pozvao majku koja ga je odvezla u bolnicu", objašnjava izvor blizak slučaju.

