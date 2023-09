Advokat Goran Petronijević govori na konferenciji u Beogradu gdje čita obraćanje javnosti svog klijenta Milana Radoičića.

Advokat Goran Petronijević, punomoćnik Milana Radoičića, govori na konferenciji u Media centru u Beogradu, gde čita obraćanje javnosti svog klijenta. Da podsjetimo, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je u intervjuu za "TV Espanjol" rekao da je Radoičić podnio ostavku na funkciju potpredsjednika Srpske liste.

"Ja Milan Radoičić, rođen u Peći na KiM, u Republici Srbiji, zbog spekulacija koje su se pojavile ovim putem, obavještavam javnost da sam sa svojim sunarodnicima sa KiM, došao na sjever Kosova u predjelu sela Banjska. Došli smo da ohrabrimo srpski narod u pružanju otpora teroru Kurtijevog režima, zaštiti našeg naroda koji je teroru stalno izložen, i stvaranju uslova za ostvarenje sna o slobodi mog naroda na sjeveru KiM. Obavještavam sve, od Kurtija do njegovih inostranih pomagača, da sam obavio sam sve logističke pripreme, i nema nikakve veze sa mojim ranijim političkim angažmanom, i nisam o tome obavještavao nikoga", pročitao je Petronijević.

On je pročitao Radojičićeve riječi da su ranije vjerovali da će Kfor zaštititi Srbe, ali da druga strana nije shvatila smirivanje situacije kao dobru volju.

"Iz dana u dan su se pojačavale akcije prištinskih organa, pucali su u civile, zastrašivali srpski narod... Sve metode otpora koje su primjenjivane nisu olakšale položaj Srba, već su pojačale teror. Kosovo i Metohija su moja zemlja i moja kuća, a nasilno hoće da ga otmu sa ciljem da etnički očiste Kosovo. Zato smo bili prinuđeni da preduzmemo akciju, i da skrenemo pažnju prištinskom režimu i međunarodnoj zajednici da Kurtijev teror nećemo trpjeti. Do stradanja policajca je došlo slučajno, nakon čega je počeo žestok okršaj, u kom su živote izgubila naša trojica braće heroja", pročitao je Petronijević.

Neka svima bude jasno da nismo teroristi, već borci za slobodu, pročitao je advokat.

"Moj povratak na Kosovo nije imao nikakve veze sa političkim angažmanom, i ovim obavještavam da sam podnio ostavku na mjesto potpredsjednika Srpske liste. Spreman sam da se odazovem pozivu nadležnih organa", rekao je Petronijević.

Što se tiče snimka, Petronijević nije htio da daje nikakve sudove o tome, a što se tiče zdravstvenog stanja, advokat ističe da Radoičić nije bio ranjen i nije bio na VMA.

"Ako dođe do razgovora sa nadležnim organima, smatram da on apsolutno nema potrebe da razgovara sa bilo kime i da mu postavljaju bilo kakvo pitanje. KiM su sastavni dio Srbije, na sjeveru Kosova i Metohije borave specijalne jedinice tzv. Kosovske policije, koje tu ne mogu da borave. Ako je ko nelegalno bio naoružan na KiM, to su jedinice Kurtijeve policije, i još nekakve paravojne formacije. Ja smatram da na strani ni Radoičića niti drugih nema nikakve odgovornosti", rekao je on, i kaže da ostaje da se vidi šta će preduzeti nadležni organi.

Petronijević je ponovio da nije bio u Banjskoj, i da ne zna detalje niti kako je došlo do pucnjave.

"Kosovski policajac je stradao od eksplozije, a ne od metka. A ta eksplozija nije bila nameijenjena ni njemu, ni bilo kome drugom", rekao je advokat.

On dodaje da je problem samoorganizovanja i preuzmanja pravde u svoje ruke nije dobar, već je u pitanju očajnički potez.

"Takvi potezi uslijede nakon neaktivnosti svih onih koji su zaduženi da održe mir. Ovo je prije svega usmjereno ka KFOR-u, kao i prema EU koja je garant primjene Briselskih sporazuma. Oni nisu preduzeli ništa. Mi svi znamo da specijalne jedinice ne smiju da dolaze na sjever, izuzev kada im KFOR da odobrenje. To već duže vrijeme ne važi, jer sve što Srbi moraju da rade, ne važi za druge. Ti dupli standardi su doveli do bezizlazne pozicije. Kada su 1804. godine dahije počele da hapse i ubijaju prvake Srba, desio se ustanak", kaže Petronijević.

Najbolje bi bilo da se sve rješava mirnim putem, ali vidjeli ste da postoje nesuglasice između mog klijenta i političkih predstavnika Srpske liste i Beograda, rekao je advokat Petronijević.

"Pogledajte snimke šta rade danas tamo. Borna kola su ispred obdaništa, i sve je pod pojačanom represijom. Priština kontinuirano ne poštuje međunarodne sporazume. Ja nemam razloga da branim Milana Radoičića, a ako dođe do toga, o tom potom", kaže on.

Advokat je rekao da nema informacije da je pokrenut postupak protiv Radoičića i momaka koji su bili u Banjskoj.

"Maltretiraju porodice poginulih, po pitanju predaje njihovih leševa. Jedan od poginulih nema bliže srodnike, pa su tražili da supruga dovodi dijete da bi mu uzeli analizu, da se potvrdi nešto što je evidentno. A to je da je supruga rekla da je to njen muž. U ovoj situaciji treba insistirati na nekoj vrsti smirivanja. Nema mjesta vođenju nikakvog postupka, a ako do toga dođe mi ćemo reagovati", kaže Petronijević.

