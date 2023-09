Djevojka iz taksija koji je oteo osumnjičeni za ubistva kod Mladenovca otkrila je nove detalje.

Izvor: MUP Srbije

Prije više od četiri mjeseca, 4. maja, desio se masakr u mjestima Malo Orašje i Dubona kod Mladenovca. Za ovaj zločin je osumnjičen U. B. koji se nalazi u pritvoru.

Nakon masakra, osumnjičeni U. B, bježeći od policije, sakrio je oteti automobil, a zatim se pješke uputio ka naplatnoj rampi Mali Požarevac. U koloni vozila koja su čekala da izađu na auto-put ka Beogradu poslednje u nizu bilo je taksi vozilo, a u njemu Jelena Ajdinović, koja je otkrila nepoznate detalje te kobne noći.

Jelena je te večeri krenula taksijem iz Smedereva kod svog momka na Ub. Vozio ju je čovjek koga zna od ranije, a kako je rekla u svojoj ispovijesti za "Insajder", ni slutila nije da će momak koji se teturao iz šumarka ući u vozilo i da njega u tom momentu traži 600 pripadnika policije. "Vidjela sam mladića, istrčava iz šumice, prelazi ulicu, trči. Mislila sam da radi na naplatnoj rampi. Nisam ni sanjala da će on ući u naše vozilo", započinje svoju ispovijest Jelena.

Kako kaže, u taksi na zadnje sjedište ulazi B. naoružan sa dvije bombe. "Rekao je: "Vozi taksi ili ću da bacim bombu, ubio sam toliko i toliko ljudi"", kaže Ajdinović. Po naredbi taksista skreće na seoski drum. Dalje planira i otmicu još jednog dječaka koji je vozio bicikl na putu.

"Taksista je skrenuo, išli smo kroz neke šumice. U. je htio da uzme i jednog dječaka. Rekla sam mu da nije potrebno i da treba da ispravlja svoje greške, a ne da prvi još veće", prisjeća se Jelena. U momentu kada je U. ušao u vozilo ni Jelena ni taksista nisu znali šta se dešava. Zbog većeg prisustva policije mislili su da se desila saobraćajna nesreća. U vozilu im je ispričao šta je uradio.

"Da je ubio ljude jer su ga dirali, provocirali, pričao je o nekim stanovima, da njegov otac nije dobio. Slagala sam da sam u drugom stanju, da bi, ako ne vidi smisao da spasi mene i taksistu, spasio bebu. On je rekao: "Ok ljubavi, spasićemo bebu", jer je vidio policiju. Rekao je da ako nas zaustavi policija da kažem da sam ja njegova supruga, da sam u drugom stanju i da idemo kod ljekara. Rekla sam mu da ako njega budemo prvo vozili ima da kasnim baš dugo kod vjerenika, a on će to da prijavi i B. pristaje da ide ka Ubu", prisjeća se Jelena.

U toku vožnje taksista prima poziv iz centrale. "Pitali su ga da li zna nešto, on je rekao da ne zna mnogo. U. je počeo da paniči kada je taksista spustio slušalicu. Rekla sam mu da ti nije ništa strašno i da je morao da kaže jer je vidio policiju", prisjeća se Jelena.

Po ulasku u Ub B. joj je rekao da pazi šta radi i da ni slučajno ne zove policiju. "Rekao mi je da tek za jedno mjesec dana mogu da ga dam u novinama i da kažem da je on kralj i car", prisjeća se Jelena, prenosi Blic. Za to vrijeme, dok se B. vozio ka Kragujevcu, policija je pretresala teren oko Mladenovca i Smedereva. Upali su i u kuću njegovih roditelja, koji su bili zatečeni situacijom. Tek kada je taksista ostavio B. na ulazu u naselje Grošnice pozvao je policiju.

Od nesrećnog taksiste U. je uzeo i 3.000 dinara da bi se sakrio u dvorišni objekat imanja svog ujaka, gdje je i uhapšen.

