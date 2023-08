Očevidac ubistva jedne od žrtava u Gradačcu je ispričao jezive detalje.

Izvor: Instagram/screenshot

Više od dvije nedelje prošlo je od krvavog pira, ali građani i dalje pamte jezive scene. Gradačac i dalje oplakuje žrtve krvavog masakra koji se 11. avgusta odigrao u tom gradu, kada je monstrum Nermin S. ubio svoju nevjenčanu suprugu, a potom i Denisa O. i njegovog oca Đengiza, dok je majku teško ranio.

Ubistva je počinio na različitim lokacijama. Nevjenčanu suprugu ubio je na tremu jedne vikendice u šumi u blizini Gradačca, dok je Denisa krvnički likvidirao u centru grada, ispred jednog kafića.

"Bio sam prisutan u trenutku pucnjave. Denis je došao da jede, a kada je seo u automobil, Nermin S. je naišao svojim vozilom. Izašao je iz auta, došetao do Denisovog automobila i pucao mu u glavu. Nakon toga je nonšalantno odšetao do svog auta i odvezao se", priča za Telegraf svjedok brutalnog ubistva. Dodaje da ga je video-snimak Nizaminog ubistva jako potresao, ali i da ga je dodatno potreslo to što se Nermin S. nakon ubistva hladnokrvno ponovo uključio uživo i pričao kao da se prije toga ništa strašno nije dogodilo.

Mještani koji su u kritičnom trenutku sjedjeli u kafiću u blizini kažu da je nakon pucnja policija tražila da se sklone unutra. Ističu da su u tom trenutku svi bili preplašeni i da dvije nedelje kasnije i dalje ne mogu da dođu sebi.

"Kad je izašao iz auta čuo sam prvi pucanj. Kada je bio drugi, ja sam se okrenuo. Denisu je glava pala na volan, sirena je zasvirala. Nermin se okrenuo i rekao nam 'ćao momci', hladan, kao da se ništa nije dogodilo. Svi smo zanijemjeli", kaže mještanin koji je sjedeo u obližnjem kafiću. Nermina S, kaže, zna od ranije, ali nikada nije čuo da je pravio probleme.

BONUS VIDEO: